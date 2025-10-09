Amaral llega a Toledo con 'Dolce Vita' para hacer vibrar Farcama Suena

La artesanía se fusiona con la música este fin de semana en Toledo y lo hace con Amaral como protagonista. El dúo zaragozano protagonizará 'Farcama Suena', el festival que pone banda sonora a la 44ª edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), que se celebra hasta este domingo, 12 de octubre.

La cita será este sábado, 11 de octubre, a las 19.00 horas, en la Plaza de Toros de Toledo, donde Eva Amaral y Juan Aguirre presentarán su último disco, 'Dolce Vita', y harán un repaso por los temas que les han convertido en una de las bandas más queridas del país.

Este evento forma parte de la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por rejuvenecer y dinamizar la feria artesana por excelencia, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. La música se convierte así en puente para acercar el legado artesano a nuevos públicos, especialmente a los más jóvenes, según ha informado AsComunicación en nota de prensa.

Con más de 25 años de trayectoria a sus espaldas, Eva Amaral y Juan Aguirre siguen demostrando que se puede crecer sin perder autenticidad. Su manera de entender la música, desde la independencia y el compromiso artístico, los ha convertido en referentes tanto para el público como para la crítica. Y el sábado volverán a emocionar con un concierto de gran formato que promete dejar huella.

La iniciativa 'Farcama Suena', organizada por la empresa toledana Señor Medusa, especializada en eventos y contratación artística, celebra este año su segunda edición. Y lo hace con ganas de igualar, o incluso superar, el éxito de la primera, en la que nombres como Lori Meyers, Dani Fernández, Malmö 040 o Mauri pusieron la nota musical a la feria.