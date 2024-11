García-Page sobre la victoria de Trump: "Se vienen curvas, solo espero que no cumpla lo que ha prometido"

El mega lodón republicano, Donald Trump, ha arrasado en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos al superar los 270 votos exigidos para ocupar la Casa Blanca. Un clara victoria de Trump frente a Kamala Harris gracias a la victoria en los estados de Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia y Pensilvania.

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha vuelto a mojar tal y como nos tiene acostumbrados, en este caso sobre la victoria de Trump a lo que ha confesado lo siguiente: "Se vienen curvas, solo espero que no cumpla lo que ha prometido".

Así lo ha confesado el presidente castellanomanchego durante su visita al municipio de Villel de Mesa (Guadalajara) con motivo de las inundaciones de la DANA.

"Ojalá y me equivoque. Deseo a conciencia equivocarme porque vienen curvas para la previsibilidad económica y para la convivencia en el mundo", ha expresado el presidente de Castilla-La Mancha.

Page felicita a Trump por su victoria

El presidente autonómico ha felicitado al candidato republicano por su victoria contundente porque "en este caso es un resultado claro".

Según Page es diferente por lo siguiente

"Probablemente a Trump le pase una cosa que no suele pasar. La gente, a los políticos nos piden que cumplamos lo que hemos prometido. Yo creo que casi la mayor parte del mundo lo que está pensando es en pedirle a Trump que no cumpla lo que ha prometido. Es una cosa paradójica, llamativa, pero realmente la mayoría no estamos pensando en lo que va a hacer, sino en lo que nos gustaría que dejara de hacer o no hiciera", ha añadido el presidente socialista.

Así afecta la victoria de Trump a España según Page

García-Page considera que la victoria de Donald suponen una "inestabilidad para Europa y España" a lo que ha incidido que "vienen curvas".

Page compara la democracia de EEUU con la de España

Por otro lado, Page ha confesado que "España no tiene nada que envidiar desde el punto de vista de los conductos democráticos a lo que he visto, que son las elecciones americanas y cómo se conducen los discursos, los mensajes y las influencias electorales en Estados Unidos".

"Creo que en España, espero que no nos llegue la riada de manipulación y de problemas que se están viendo en las campañas electorales. No en esta, sino en las últimas que ha habido en los Estados Unidos", ha zanjado el presidente de Castilla-La Mancha.