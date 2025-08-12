Hallan en Toledo los cuerpos de dos víctimas asesinadas por falangistas en 1936

En la localidad toledana de Mesegar del Tajo han sido localizados los restos de dos personas que fueron enterradas en una cuneta, asesinadas por falangistas en 1936.

Esta importante recuperación se ha realizado dentro del Plan Cuatrienal de Exhumaciones, según ha comunicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a través de sus redes sociales.

Como han explicado en el comunicado, allí fueron arrojados Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, víctimas de la centuria falangista de Las Palmas en septiembre de 1936.

El ministro ha destacado que el trabajo continúa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.