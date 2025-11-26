Hombres G llevan 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' a dos ciudades castellanomanchegas: fechas y entradas

La banda del poco-rock español Hombres G ha anunciado su nueva gira, 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', que recorrerá 21 ciudades del país, incluyendo dos paradas en Castilla-La Mancha en 2026.

En concreto, la gira arrancará en Albacete el16 de mayo y continuará con otras actuaciones hasta llegar a Guadalajara el 18 de septiembre. Otras ciudades españolas incluidas en la gira son Castellón, Córdoba, Sevilla, Portas, Gijón, Castro-Urdiales, Palma de Mallorca, Fuengirola y Chiclana de la Frontera.

A estas se suman Almería, Alicante, Granada, Barcelona, Murcia, Valencia, Zaragoza, Pamplona, A Coruña y Madrid.

Las entradas salen a la venta a partir de este viernes, 28 de noviembre, en concertados.com a las 10.00 horas, con un precio de 30 euros para personas empadronadas, quienes podrán adquirir una entrada por DNI.

"Esta gira es una declaración de intenciones, lo mejor siempre está por llegar y Hombres G están preparados para volver a los escenarios mejor que nunca", han destacado en un post publicado en su cuenta de Instagram.

La gira acompaña el estreno del largometraje documental homónimo, que llegará a los cines el 30 de abril de 2026, producido por Movistar Plus+ y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. El proyecto celebra la trayectoria de Hombres G, su conexión con el público y su vigencia tras más de 40 años de carrera.

Con más de cuatro décadas de historia, millones de discos vendidos y una formación original intacta, Hombres G sigue llenando estadios y conquistando generaciones. Su reciente gira por Latinoamérica reunió a más de 200.000 fans en cuatro conciertos, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes de habla hispana.

Compromiso con la cultura y el ocio

El concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, ha destacado que "es un orgullo para Guadalajara acoger a una de las bandas más emblemáticas de la música española en un espectáculo que promete ser histórico. Apostamos por eventos que sitúan a nuestra ciudad en el mapa cultural y musical nacional".

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con lacultura y el ocio de calidad, ofreciendo a la ciudadanía y visitantes un evento único que volverá a convertir a Guadalajara en epicentro musical de nuevo en sus Ferias y Fiestas.