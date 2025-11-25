Movistar Plus+ continuará indagando en el CNI tras dar luz verde a la segunda temporada de 'El Centro'

La apuesta por mostrar una visión íntima, emocional y realista del mundo de la Inteligencia ha tenido premio y Movistar Plus+ ha decidido renovar por una segunda temporada su serie original 'El Centro', que estrenó el pasado 9 de octubre y que se adentraba en el corazón del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así lo ha anunciado este martes la plataforma propiedad de Telefónica a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de una frase que los seguidores de la ficción han acogido con los brazos abiertos: "Tenemos muchas pruebas y pocas dudas de que la segunda temporada de El Centro te gustará aún más que la primera".

Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del CNI. La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas.

Esta ficción, creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa y con guion de David Moreno, Raúl López y Eva Saiz, es una mirada íntima y coral a los desafíos que enfrentan los integrantes del servicio de inteligencia español, mientras navegan entre la lealtad, la traición y el deber.

El reparto cuenta con grandes rostros de la ficción española como Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, David Lorente, Nacho Sánchez y Tristán Ulloa, que dan vida a los distintos personajes que componen los seis episodios, de 50 minutos, de este thriller.