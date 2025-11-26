Castilla-La Mancha se congela: un pueblo alcanza los -5,5 ºC esta madrugada

El frío está azotando esta semana en Castilla-La Mancha, con mínimas que resaltan en varios municipios de la región. Uno de ellos es Mira, en la provincia de Cuenca, que se ha convertido en uno de los puntos más fríos de la comunidad autónoma al amanecer con -5,5ºC a las 7.00 horas de este miércoles.

Un poco antes, a las 6.00 horas, Mira ya había alcanzado -4,7ºC, y a las 8.00 horas continuaba registrando mínimas de -5,5ºC. A esa misma hora, Nerpio, en la provincia de Albacete, marcaba -3,6ºC, reflejado así el notable descenso de las temperaturas en gran parte de la región.

Otros municipios castellanomanchegos también han experimentado el desplome térmico a primera hora de la mañana. Tembleque, en la provincia de Toledo, ha llegado a los -2,5ºC, mientras que los termómetros en Abia de Obispalia, en la provincia de Cuenca, marcaban -2,4ºC.

Previsión para este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles cielos nubosos, con intervalos de nubes bajas en el Sistema Central e Ibérico y el tercio este en la primera parte del día, y poco nubosos o despejados en el resto. Se esperan brumas y alguna niebla matinal dispersa en zonas altas de Guadalajara y en La Mancha.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde no se descarta alguna precipitación débil dispersa en la montaña de Guadalajara. La cota de nieve se situará en torno a 800 y 1000 metros en la mitad oriental de la región.

En cuanto a las temperaturas, estas bajarán de forma generalizada. Las mínimas oscilarán entre los 4ºC en Ciudad Real y los 0ºC en Guadalajara, mientras que las máximas llegarán a 12ºC en Toledo, 11ºC en Albacete y Ciudad Real, 10ºC en Guadalajara y 9ºC en Cuenca.

La jornada también estará marcada por heladas débiles generalizadas en el cuadrante nororiental y dispersas en el resto. El viento soplará flojo de norte y noroeste, aunque en las provincias orientales será moderado por la tarde e irá acompañado de rachas fuertes.