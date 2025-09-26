El incendio del Pico del Lobo se descontrola: desalojan dos pueblos y activan el nivel 2

El incendio forestal declarado el pasado domingo en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha experimentado una evolución preocupante en las últimas horas, obligando a elevar la emergencia a Situación Operativa Nivel 2 debido a su afección directa a bienes no forestales y al riesgo para núcleos urbanos, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

La evacuación preventiva de los núcleos urbanos de Peñalba de la Sierra y Cabida ya ha sido ordenada, y se ha solicitado también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar las labores de extinción. El fuego, que sigue activo, ha mostrado una evolución compleja por su localización en zonas de alta montaña, con terrenos de difícil acceso y características inusuales.

Así lo ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha trasladado su creciente inquietud durante un acto celebrado en Toledo con motivo del 40 aniversario de la Agencia EFE en la región. "Estamos preocupados, incluso un poco más que ayer", ha admitido, calificando el fuego como un "incendio rarísimo, de altísima montaña", que se "esconde detrás de las piedras" y resulta especialmente complicado de controlar.

"Es casi más un incendio de piedras que de arbolado, pero eso le da una especial complejidad", ha señalado el presidente, agradeciendo la colaboración de las comunidades autónomas vecinas y del Ministerio para la Transición Ecológica en la coordinación de medios.

García-Page ha aprovechado también para lanzar una reflexión, en la que asegura, según sus palabras, que los incendios forestales ya no son un problema exclusivamente de verano. "Esto ya no es estacional, debemos estar preparados también en otras épocas del año. Seguramente vamos a seguir teniendo algunas incidencias incluso en invierno", ha advertido.

Pese a no encontrarnos en el periodo más crítico del calendario, el presidente regional ha recalcado que los dispositivos contra incendios se mantienen "muy altos" en alerta y capacidad operativa, aunque, lógicamente, no sean idénticos a los despliegues estivales.