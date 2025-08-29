Una mujer y un menor, heridos graves en un accidente entre un coche y un camión en la A-2

Un grave accidente de tráfico ocurrido en la noche del jueves en la Autovía del Nordeste (A-2) ha dejado a una mujer de 53 años y a un joven de 16 heridos de gravedad, tras colisionar el vehículo en el que viajaban con un camión.

Según fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar en el kilómetro 107, a la altura del término municipal de Mirabueno (Guadalajara), en sentido Zaragoza.

El siniestro se produjo sobre las 22.00 horas y provocó el corte total de la autovía en dirección Zaragoza durante más de cuatro horas. La circulación no pudo restablecerse con normalidad hasta las 2.13 horas de la madrugada del viernes.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del turismo sufrieron traumatismos craneoencefálicos. Debido a la gravedad de las heridas, el joven de 16 años fue evacuado en helicóptero sanitario hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid, mientras que la mujer fue trasladada en una UVI móvil al mismo centro hospitalario.

El dispositivo de emergencia movilizó a bomberos del parque de Sigüenza, quienes tuvieron que intervenir para desencarcelar a uno de los ocupantes del turismo, que había quedado atrapado.

También participaron en el operativo efectivos de la Guardia Civil, personal de mantenimiento de carreteras, un equipo médico de urgencias y un soporte vital básico.