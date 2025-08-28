Muere un joven tras dar varias vueltas de campana en una calle de Sonseca (Toledo)

Un joven de 25 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras sufrir un grave accidente de tráfico en Sonseca (Toledo), cuando el coche en el que viajaba se salió de la vía y dio varias vueltas de campana.

El siniestro, que tuvo lugar en la calle Ciruelos del municipio a las 11.00 horas, dejó además a otro hombre de 31 años herido, quien fue trasladado en ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo donde permanece ingresado, según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron equipos de emergencia, entre ellos una UVI móvil, un médico de urgencias, efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, el joven de 25 años falleció en el lugar del accidente.