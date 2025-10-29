Page, en el aniversario de la dana: "El mejor homenaje es evitar el cálculo político y responder con voluntad”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado este miércoles con motivo del primer aniversario de la dana, que "sería bastante digno, bastante decente en España, que, frente a una catástrofe de este tipo, no se hiciera ningún tipo de cálculo político, solo se intentara responder con la mejor voluntad y eficacia posible".

Lo ha dicho en el marco del funeral de Estado para homenajear a las víctimas de la dana en la capital valenciana, donde ha sugerido que "el mejor homenaje que podemos hacer -a las víctimas y a sus familiares- es sacar conclusiones de lo que pasó, aprender con humildad que hay muchas cosas que se tienen que afrontar mejor".

Para Page, este acto -que honra a los fallecidos como muestra de reconocimiento y respeto hacia quienes perdieron la vida por la tragedia- "es un homenaje, creo que básico, elemental, humano, a todas las familias, a todas las víctimas que se nos fueron y alguna que no ha aparecido aún, en aquel terrible día hace un año".

De la jornada de hoy, el presidente del Ejecutivo económico ha destacado que lo más importante "es claramente hacer este acto de homenaje y seguramente una reflexión interior, cada persona y cada responsable público" y ha invitado a toda la sociedad a unirse a este gesto.

Ha deseado que una reflexión conjunta entre "todos los poderes públicos" sobre "cómo mejorar la respuesta a cualquier tipo de emergencia", señalando que "puede ser esta o pueden ser otras muchas, y puede ser en un sitio o puede ser en cualquiera".

Tal y como ha recogido la Junta en un comunicado, el presidente ha puntualizado que: "el clima es contundente en sus mensajes y, por tanto, tenemos que estar más prevenidos que nunca ante las tragedias que seguramente nos vendrán".

Trabajo en coordinación en Mira y Letur

Echando la vista atrás, García-Page ha reconocido que lo que ocurrió hace un año en ambas localidades de la región "es como si nos hubiera caído un rayo inmenso de agua. Se precipitó de golpe en sitios donde además no llovía como tal, sino que se encontraron con ese aluvión".

Acto seguido, el presidente regional ha manifestado que en Castilla-La Mancha "todas las administraciones nos pusimos a trabajar de la mano, con clara dirección por parte de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos respectivos, pero nadie buscó de dónde era la competencia. Nos pusimos a trabajar en común, esa es la verdad".

De igual modo, ha relatado que en la región "se respondió por encima de lo que el nivel de alerta nos establecía. Aquí ni siquiera hubo alerta roja, hubo alerta naranja, y tengo que decir que en realidad tampoco esperábamos que nadie nos pudiera avisar de un torrente como aquel, porque es muy difícil de prever que eso se pueda hacer ni por las confederaciones hidrográficas".

En la misma línea, ha reconocido que "nosotros no perdimos un minuto de tiempo nada más que en encontrar los cuerpos y no hemos parado hasta el día de hoy en recuperar la parte física de los pueblos y también la emocional, la familiar, la social y la económica. Y estamos en ese empeño. Hemos perdido muy poquito tiempo en la miseria política", ha garantizado.

Sin embargo, ha lamentado que en España "cada vez que hay una tragedia, en realidad hay dos, la tragedia de la naturaleza y la tragedia de los buitres de la política que necesitan que haya tragedia, que haya desastre para poder asomar la cabeza”.

Planes de recuperación en los dos municipios

El presidente de Castilla-La Mancha también ha manifestado que cuando ocurre un suceso de esa magnitud, "hay que aprovechar para arreglar problemas que estaban latentes o problemas que te vas encontrando", en alusión a los planes de recuperación que se están llevando a cabo en ambas localidades.

No obstante, y según sus propias palabras, se ha atendido las necesidades "por el orden que son las cosas", que ha enumerado en "las familias, la situación económica, independientemente de la deriva que tengan que tener las investigaciones judiciales, que son normales, y luego la parte física, urbanística, habitacional, económica". Una acción, esta última (económica), que ya se está gestionando tanto en Letur como en Mira a través de "una cantidad muy notable de presupuesto público, de mucho dinero".

"Es muchísimo dinero lo que está entrando en los dos municipios, en todos los frentes, desde ayuda privada, pero fundamentalmente de las administraciones públicas", un desembolso "muy importante" que seguirá llegando", ha concluido Page, que ha adelantado que "probablemente acabemos lo más importante de toda la recuperación bastante antes del año 2028, como nos marcamos, pero quisimos ser serios y prudentes desde el primer minuto y no ofrecer demagogia frente a una situación tan desesperada".