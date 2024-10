Page anuncia que Mira y Letur contarán con un plan de recuperación a partir de la próxima semana con fondos del Estado y de Europa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves que los municipios de Letur (Albacete) y Mira (Cuenca) contarán con un plan de recuperación denominado "Plan Mira 2028 y Plan Letur 2028" con el objetivo de que "en el año 2028 podamos decir que Mira y Letur no solo se han recuperado de la situación, sino que están mejor aún de cómo estaban antes de esta catástrofe".

Así lo ha manifestado García-Page durante su visita a la localidad de Mira, una de las más afectadas por las inundaciones del reciente temporal de lluvias.

"Nosotros vamos a centrarnos en estos dos planes y también algunos arreglos de carreteras en Molina de Aragón, que están fuera de uso, o el puente de Landete, que también va a tener un proceso de contratación de emergencia para poderlo restituir", ha destacado García-Page.

"El clima está dando multitud de mensajes y está reaccionando al maltrato que probablemente le da la condición humana", ha criticado.

l presidente castellanomanchego ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Miriam Lava; por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro y por los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; y de Fomento, Nacho Hernando, entre otras autoridades.

"Vamos a estar muy pendientes, con compromisos claros que vamos a ir definiendo desde los más urgentes, como acometer las obras más inmediatas, y las de medio y de largo plazo", ha proseguido el presidente de Castilla-La Mancha.

"Este es el planteamiento que queremos hacer y apelaremos a optimizar todos los fondos que puedan llegar del Estado a través de la declaración de emergenciay también del Fondo Social Europeo, que se va a poner a disposición de las infraestructuras públicas, porque la Comunidad Autónoma tiene cuantiosos daños también en la infraestructura regional que tenemos que abordar", ha incidido.

García-Page anuncia planes de recuperación para Mira y Letur con horizonte 2028 Álvaro del Olmo Agencia EFE

Oficina de atención a los perjudicados por las inundaciones

García-Page ha anunciado la creación de una oficina de atención a todas las personas afectadas "para canalizar las ayudas y los trámites necesarios, con la declaración de emergencia y de zona catastrófica que trabajará caso a caso", ha avanzado.

Page viajará también a Letur

Este jueves también se desplazará hasta Letur donde "todavía estamos muy preocupados y pendientes de las personas desaparecidas en Letur, eso es lo inicial siempre en cualquier tipo de crisis, pero estamos ya prevenidos y preparándonos metodológicamente para abordar un proceso de recuperación que va a ser largo y duro, tanto en la parte privada como en la parte pública", ha expresado el presidente castellanomanchego.

"Estoy muy agradecido y satisfecho de la coordinación entre todas las administraciones. Podía no haber sido así, a veces fallamos, pero las emergencias estaban declaradas y los recursos movilizados, lo cual no quiere decir que la envergadura de las riadas y el desplome del agua, obviamente, no haya causado estragos, que están a la vista”.

En esta misma línea, García-Page ha puesto en valor la labor de las administraciones que han "ido combatiendo mejor las inclemencias del tiempo, previniéndolas, pero con todo y con eso, la naturaleza va un paso por delante. Es inevitable y por mucho sistema de previsión que tengamos, hay que estar metido en el drama para saber que las decisiones a veces son de segundos".

"Podemos decir, con tranquilidad, que tenemos hoy muchos más efectivos de emergencias y de atención a las crisis que teníamos hace ocho años y es importante porque vamos a fijarnos nosotros mismos los listones muy claros, entre todas las administraciones, de cómo deben estar las cosas en un tiempo prudencial, en el 2028. Vamos a acometer lo urgente, las obras de medio plazo, y a aprovechar además las circunstancias para dejar los pueblos más hermosos", ha prometido García-Page.

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha lanzado un llamamiento para respetar y cuidar "los servicios llamados a las emergencias" que gracias a ellos las advertencias de las inundaciones "llegaron en tiempo y forma", por tanto, según Emiliano García-Page "lo verdaderamente importante es tener un sistema prevenido de servicios".