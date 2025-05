Page, sin noticias desde Moncloa tras ser acusado por Sánchez de "tocar los cojones": "No me han llamado"

En los últimos días, la noticia más destacada en la política pivota en torno a la filtración de los mensajes de WhatsApp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien actualmente está siendo investigado por el Tribunal Supremo en relación con la trama del 'caso Koldo'.

Las críticas del presidente hacia varios miembros del PSOE que han expresado opiniones diferentes a la línea oficial del partido, así como hacia otros políticos que forman parte de su gobierno de coalición, se han llevado todo el protagonismo en la prensa.

Entre las últimas descalificaciones, la del jefe del Ejecutivo acusando al líder de Castilla-La Mancha de "tocar los cojones", ante la que el presidente regional se defendía: "Yo no toco las narices a nadie, yo opino".

Page, tras ser preguntado en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 sobre si ha recibido alguna llamada después de estos hechos, ha dicho que no se ha producido ninguna llamada entre el presidente Pedro Sánchez y él. "No, no me han llamado", asegura, al mismo tiempo que añade: "ni lo espero".

Sobre ello, el presidente castellanomanchego destaca que lo más importante es que Ábalos decidiera conservar los mensajes filtrados, aunque, según apunta, desconoce la intención con la que lo hizo. "Eso es lo relevante", apunta.

"El exministro de Transportes defiende que lo hizo para escribir unas memorias. Sin embargo, durante una entrevista con el diario 'El Independiente', Ábalos se muestra muy tajante sobre las filtraciones y asegura que llevan meses sacando cosas sobre él y le 'sorprende' que el Gobierno quiera abrir "ahora" una investigación: "¿y ahora hay que investigar porque afecta al presidente?", añade Page.

En relación a estas declaraciones, el presidente autonómico recalcaba que "es un terreno demasiado delicado y genérico" por lo que -ha dicho- "me cuesta creer que una investigación pueda terminar aclarando esto".

Su opinión, sobre cuestiones de "muy fondo"

De igual modo, subraya que las veces en las que él ha opinado lo ha hecho sobre cuestiones "muy de fondo, sobre qué partido tenemos y qué estamos dispuestos a consentirnos a nosotros mismo y a hacer del país". "Es lo que a mí me atrae de la política", puntualiza.

En este hilo, recalca que casi todas sus opiniones están relacionadas con la defensa y los derechos constitucionales de la que es su tierra, así como con los intereses generales. "No entro en otras cuestiones", concluye.