El paro sube en septiembre en Castilla-La Mancha, pero la afiliación crece: 17.000 cotizantes más en un año

El[[LINK:INTERNO|||Article|||683eb40ef80fca0007062065||| paro registrado en Castilla‑La Mancha]] en el mes de septiembre ha experimentado un ligero repunte, al registrarse 615 personas más inscritas en las oficinas de empleo, situando el total en 116.714 desempleados.

Esta cifra supone una subida del 0,53% respecto al mes anterior, tal y como reflejan los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Aun así, comparado estas cifras con septiembre del año pasado, el desempleo ha caído en 8.470 personas, lo que supone una mejora interanual del 6,77%.

Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social en la región ha sufrido un pequeño retroceso en septiembre, perdiendo una media de 95 cotizantes, lo que deja un total de 805.540 personas afiliadas, apenas un descenso del 0,01%.

Sin embargo, en términos interanuales la cifra crece, ya que la comunidad cuenta con 17.069 cotizantes más que hace un año, lo que supone un aumento del 2,16%.

Por provincias, los datos muestran que Ciudad Real ha sumado 814 afiliados y Toledo 973, mientras que Cuenca ha perdido 569 cotizantes, Albacete 570 y Guadalajara 743.

A nivel nacional, el paro ha bajado en septiembre en 4.846 personas (−0,2%), debido a los descensos registrados en los sectores de construcción y servicios. En cuanto a afiliación, España ha ganado 31.462 cotizantes ese mes (+0,15 %), su mejor resultado en un septiembre desde que se contabiliza la serie en 2002, y ha alcanzado una cifra media de 21.697.665 afiliados.