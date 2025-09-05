Pillado en Villarrobledo con 310 kilos de hachís en la furgoneta: intentó huir, pero acabó detenido

La Guardia Civil ha desarticulado un importante cargamento de droga en la autovía A-43, a la altura del municipio de Villarrobledo (Albacete). Durante un operativo de control, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) detuvieron a un conductor de 32 años, natural de La Línea de la Concepción, que transportaba 310 kilos de hachís ocultos en su vehículo.

El dispositivo se enmarca dentro del Plan 'Telos', una estrategia nacional contra el tráfico de hachís procedente del norte de África. Los agentes, tras detectar comportamientos sospechosos, procedieron a inspeccionar la furgoneta, donde hallaron siete fardos de droga envueltos en paquetes de 100 gramos. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de hachís.

Además del estupefaciente, se incautaron 1.270 euros en efectivo y dos teléfonos móviles que serán analizados como parte de la investigación. El volumen de droga equivale a unas 620.000 dosis, lo que representa un golpe considerable a las redes de distribución ilegal.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Villarrobledo. La investigación sigue abierta para determinar si existen vínculos con organizaciones criminales más amplias y para rastrear la ruta completa del cargamento, que tenía como destino presunto la costa levantina española.