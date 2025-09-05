Esto es lo que han gastado los castellanomanchegos en sus vacaciones este verano

El Observatorio Cetelem revela que el 66% de los castellanomanchegos ha viajado este verano, con un gasto medio de 1.474 euros, un 2% más que la media nacional.

Si se considera a toda la población, incluyendo quienes no han salido de viaje, el gasto promedio estival en Castilla-La Mancha alcanza los 1.270 euros, cifra que duplica la registrada en 2024 y también supera en un 2% la media española.

Entre quienes viajaron, el alojamiento ha sido el mayor desembolso, con un promedio de 528 euros, mientras que el gasto en transporte se situó en 205 euros.

En comparación con el año anterior, más de la mitad (52%) afirma haber aumentado su presupuesto para las vacaciones, frente a un 26% que ha reducido su gasto y un 22% que lo ha mantenido igual.

La mayoría de los viajes fueron nacionales, con casi 8 de cada 10 castellanomanchegos optando por destinos dentro de España. La costa fue la preferida, elegida por un 65%, seguida por el turismo rural (30%) y el turismo de ciudad (9%).

Además, durante las vacaciones, el 74% visitó restaurantes, el 52% realizó compras y el 35% asistió al cine.

Por otro lado, el 34% no viajó este verano, dos puntos menos que la media nacional. La principal razón fue la situación económica, que afectó al 75% de este grupo, un porcentaje mucho mayor que la media del país. También influyeron el aumento de precios (25%) y el coste del transporte (17%). Quienes no viajaron gastaron en promedio 457 euros, un 21% menos que la media nacional.

Entre las actividades más comunes de los que se quedaron en casa destacan salir a restaurantes (67%), hacer deporte (50%) y compras (42%).

Estos datos forman parte del informe 'Zoom de gasto en verano 2025' del Observatorio Cetelem, basado en una encuesta online realizada por Investmarket.