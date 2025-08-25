Turismo
El planazo gratis que no puedes perderte en un castillo de Toledo del siglo XII: visita, música y cata de vinos
La Diputación organiza un mes más un completo fin de semana cultural para descubrir el patrimonio medieval y visigodo de la provincia
La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, que dirige el vicepresidente Joaquín Romera, celebrará los próximos 5 y 6 de septiembre una nueva edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', centrada en esta ocasión en el castillo de San Martín de Montalbán y el Sitio Histórico de Santa María de Melque.
Aunque la actividad corresponde al mes de agosto, ha sido trasladada al primer fin de semana de septiembre por razones climatológicas, manteniendo un completo programa de actividades culturales y turísticas dirigidas al público adulto.
La programación arrancará el viernes 5 de septiembre a las 18.00 horas con una visita guiada al castillo de San Martín de Montalbán, a cargo del guía oficial Óscar Luengo Soria, quien acompañará a los asistentes a través del interior de esta emblemática fortaleza medieval. A continuación, en el patio del castillo, se ofrecerá una exhibición de lucha medieval realizada por la asociación toledana Baucan, especializada en recreación histórica.
Posteriormente, los participantes se desplazarán al cercano complejo visigodo de Santa María de Melque, propiedad de la Diputación y considerado uno de los enclaves visigodos mejor conservados de Europa. Allí, la compañía Atenea conducirá una visita teatralizada, seguida de una original cata de vinos con tapa teatralizada, ofrecida por el sumiller Juan Carlos Rueda, del restaurante Las Ruedas.
El sábado 6 de septiembre se repetirá la misma programación del día anterior, cerrando la jornada con una actuación del grupo de coros y danzas 'Semillas del Arte', de La Puebla de Montalbán.
La actividad está limitada a dos turnos de 80 personas cada uno. Las inscripciones, que son gratuitas, deben realizarse a través de la web oficial www.turismoprovinciatoledo.es a partir de este jueves, 29 de agosto, a las 9.00 horas, y hasta el 4 de septiembre o hasta agotar plazas.
La participación está restringida a mayores de 18 años, y cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas. Una vez confirmada la inscripción, los asistentes recibirán la información del punto de encuentro por vía telefónica y deberán presentarse con al menos 10 minutos de antelación.
