Detienen a dos menores de 14 años por prender fuego a contenedores y papeleras en Talavera la de Reina

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a dos menores de 14 años como presuntos responsables de un delito de daños tras incendiar dos contenedores y tres papeleras en dos jardines de la ciudad el pasado 20 de agosto.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Talavera, que informó sobre los daños sufridos en el mobiliario urbano de los Jardines del Prado y el Parque de la Alameda durante la madrugada de ese día. El perjuicio económico asciende a 911 euros, según ha comunicado la Policía en una nota de prensa.

Gracias a las pesquisas realizadas con la colaboración de la Policía Local, se identificó a un grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años que se encontraban en el lugar de los hechos. Entre ellos, se hallaron a los dos autores materiales del incendio, así como a otros dos menores que estuvieron presentes y grabaron lo ocurrido con sus teléfonos móviles.

Por este motivo, la Policía Nacional ha detenido a los dos presuntos responsables, ambos de 14 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Toledo.

El delito de daños está tipificado en el Código Penal español y se considera especialmente grave cuando afecta a bienes de dominio o uso público, o cuando se comete utilizando fuego, debido a su alto potencial destructivo y al riesgo que implica para la integridad y vida de las personas.