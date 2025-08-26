Una falsa amenaza de bomba obliga a desalojar a 45 menores en un colegio de Talavera

El colegio público San Ildefonso, ubicado en la calle Hernán Cortés de Talavera de la Reina, ha sido evacuado en la mañana de este martes tras recibirse una nota con amenaza de bomba, que finalmente resultó ser una falsa alarma.

En el momento de la intervención, el centro acogía un campamento de verano, lo que ha obligado al desalojo de 45 menores y 7 adultos que se encontraban en el edificio. Todos han sido evacuados de forma preventiva.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la llamada de alerta se ha producido a las 9.22 horas.

De inmediato, se ha activado un dispositivo de seguridad que ha movilizado a Policía Nacional, Policía Local, bomberos y una UVI móvil, esta última de manera preventiva por si fuera necesaria asistencia médica.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y han inspeccionado minuciosamente el edificio, sin encontrar ningún objeto sospechoso.

Una vez confirmada la falsedad de la alerta, el cordón de seguridad ha sido retirado. Tras estos hechos, solo permanecía en el lugar un vehículo de la Policía Nacional.