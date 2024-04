Ribera responde a Page: "jamás es recomendable jugar a enardecer los ánimos en materia de agua"

El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, durante su intervención en el acto del 45º aniversario del periódico 'La Voz del Tajo' celebrado ayer en Toledo, manifestó que si las desaladoras con las que cuenta el país estuvieran al cien por cien de su rendimiento "el agua trasvasada sería cero".

Declaraciones realizadas un día antes de la reunión del Consejo Nacional del Agua, Así mismo, el presidente regional aprovechó para recordar que el trasvase Tajo-Segura "se fundamentó desde el primer día en una enorme mentira, en un enorme fraude", unas declaraciones realizadas justo un día antes de la reunión del Consejo Nacional del Agua que se desarrollará a lo largo de este jueves 4 de abril.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha respondido a las críticas del presidente de Castilla-la Mancha sobre el trasvase del Tajo-Segura, argumentando que "jamás es recomendable jugar a enardecer los ánimos en materia de agua".

En una entrevista en RNE, Ribera ha asegurado no conocer la declaraciones de Page sobre "el enorme fraude del trasvase", pero ha señalado que el Gobierno "defiende el interés general" y no "el particular de unas comunidades o de otras". Asimismo, ha defendido el trasvase Tajo-Segura garantiza el agua "no solo a la zona de Murcia o Almería, sino también a ciudades como Albacete".

La ministra ha pedido una gestión eficaz de los recursos hídricos y ha asegurado que "esto no va de deme todo el agua que yo pida, sino de haga usted la gestión más exquisita, más eficiente y más cuidadosa".

Respecto al Consejo Nacional del Agua de este jueves, Ribera ha indicado que la intención del ejecutivo "no es desviarse de las recomendaciones del CEDEX que han tenido mucho éxito", pero ha pedido prudencia a las comunidades autónomas, en alusión a las peticiones de Andalucía de aumentar el trasvase para abastecer la zona del Levante y el norte de Almería. Por ello, ha sugerido a las comunidades con competencias en abastecimiento que "hagan su propio esfuerzo".

Respecto a llevar agua en barcos a Andalucía para paliar los efectos de la sequía, Ribera ha expresado su "respeto" ante las decisiones del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha descartado esta posibilidad tras las lluvias de las últimas semanas. En cuanto a Cataluña, ha manifestado su confianza en que tampoco sea necesario, aunque ha asegurado estar trabajando para tener el dispositivo listo a mediados de junio por si fuera preciso.

"La desaladora existe, está operativa y se trata de introducir las adaptaciones que nos permitan subir la carga de producción y conectar con el tubo que lleve agua desde esta planta hasta el barco, por si acaso resultara necesario y si no lo es hoy, que esté preparado", ha argumentado Ribera.

En cuanto a las lluvias, ha celebrado las precipitaciones de las últimas semanas aunque, para Ribera, "es importante mantener la cautela".