No es momento para el fin del confinamiento. Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y así lo demuestra el hecho de que tan solo el 6,4 por ciento de las áreas básicas de salud de Castilla y León lleva al menos una semana sin nuevos contagios.

“Vamos a tratar con nuestros gerentes y expertos cómo están evolucionando sus planes en relación a una desescalada pero tenemos que tener claro que debemos tener paciencia ya que epidemiológicamente todavía no estamos en una situación boyante para confundirnos en los pasos a dar”, ha añadido Casado, quien ha detallado que “solamente el 3 por ciento de las zonas básicas de salud de las 247 con las que cuenta la Comunidad llevan 14 días sin casos y un 3,4 llevan una semana sin casos nuevos”.

Esto quiere decir que todas las demás, el 93,6 por ciento restante, cuenta con casos en activo, por lo que desde su departamento ha recomendado “prudencia”. “Es cierto que no todas las zonas son iguales, es cierto que no se va a hacer igual ni la distribución de edades es igual pero queremos transmitir que son importantes los estudios que va a realizar el Grupo de Estrategia de Desescalada y los que realizan los expertos para decidir qué hacer, cómo, cuándo y dónde hacerlo porque no podemos tener repuntes ni podemos tener exceso de fallecimientos en nuestra Comunidad Autónoma”, ha subrayado.

En su intervención, la consejera ha destacado que “entramos en una nueva fase, que es compleja, donde tenemos que caminar hacia la normalización sin olvidar que el Covid-19 aun no está contenido, ya que tenemos casos nuevos todos los días, cada vez menos, con menor presión asistencial, pero es importante que en la desescalada tengamos muy en cuenta el número de casos que tenemos, la necesidad de tener disponibles los test y la situación de los hospitales, sobre todo en las UCI, que son un elemento muy importante a considerar para poder plantear un proceso con seguridad sanitaria”.

A su juicio, la Atención Primaria, que ha jugado un papel “absolutamente extraordinario” en la contención de los casos Covid-19, tendrá un la labor “fundamental” en la vuelta a la normalidad porque es el “eje central” del sistema sanitario. Así, ha señalado que en la nueva fase los profesionales de los centros de salud deberán detectar rápidamente los posibles casos para luego aislarlos y así evitar contagios a las personas cercanas al paciente.

Lejos de la normalización

Actualmente hay 1.499 personas que están hospitalizadas por Covid, lo que supone un 3,8 por ciento del total de casos. De ellos, 1.232 pacientes están en planta y en las UCI hay 267 casos en total, de los que dos han sido confirmados en las 24 últimas horas, lo que es el 17,8 por ciento del total de hospitalizados. “Tenemos nueve pacientes menos que ayer en las Unidades de Cuidados Intensivos. Es decir, poco a poco las UCI extendidas van disminuyendo su número de casos pero sigue habiendo muchas camas de UCI extendida. No estamos todavía cerca de la normalización de estas áreas y este es un dato muy importante a la hora de reintegrar el hospital a su normalidad”, ha aseverado la consejera.

Sobre la ocupación por provincias: