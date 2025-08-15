El alcalde de Villablino (León) pide inmediatez en las ayudas

El alcalde de Villablino (León), Mario Rivas, en cuyo municipio se mantiene activo y en nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado en la localidad de Orallo, reclamó hoy inmediatez en las ayudas que se presten a los afectados.

En concreto, se refirió a la que se precisa para alimentar a los animales cuyos pastos se han perdido, “porque tienen la costumbre de comer todos los días, como el consejero de Medio Ambiente”. Rivas pidió “que se preste la atención necesaria, que no solamente es a la masa forestal; también es a la riqueza económica de los ganaderos, a su presente y a su futuro”.

Rivas lamentó el destrozo al patrimonio medioambiental que provoca el fuego y también el perjuicio económico “para los que apuestan por una ganadería tradicional”.