Valladolid, de nuevo protagonista en la tercera temporada de ‘Prodigios’

Todo está listo y preparado para una nueva edición del talent musical ‘Prodigios’ , que regresará muy pronto a La 1 con una tercera entrega en la que Valladolid será de nuevo protagonista, por cuanto el Centro Cultural Miguel Delibes acoge las galas con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl)

Sus más de 60 músicos y profesionales, bajo la dirección del maestro Salvador Vázquez, acompañan a los participantes con más de 160 versiones de compositores como Puccini, Verdi y Tchaikovsky. También sonarán temas contemporáneos como ‘Kashmir’ de Led Zeppelin, ‘Don’t stop me now’ de Queen o el tema principal de ‘Titanic’: ‘My heart will go on’.

Una edición en la que, además, se ha contado con la colaboración de Shine Iberia y se ha ampliado su jurado. A los grandes nombres del coreógrafo y bailarín Nacho Duato, la soprano Ainhoa Arteta y el director de orquesta Andrés Salado se les sumarán los del tenor José Manuel Zapata y el compositor Lucas Vidal.

Según informó Radio Televisión Española (RTVE) un total de 27 candidatos, de entre ocho y 17 años, deben demostrar ante ellos su impresionante talento para hacerse con el título ‘Prodigio del año’.

Otra gran novedad es que el jurado no estará solo en la complicada decisión de escoger a los mejores, porque en esta tercera edición del programa contará con la ayuda de nombres de referencia dentro de cada categoría que corregirán y servirán de ejemplo a los concursantes.

La soprano Ruth Iniesta, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrero, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, el pianista Mario Marzo, el concertista de trompeta Rubén Simeó, el productor musical Fernando Sancho y la coreógrafa, directora y ex bailarina Carmen Roche se convertirán en los consultores del jurado, ayudarán con las valoraciones y aconsejarán a los participantes sobre posibles áreas de mejora en cada actuación.

La palabra emoción fue la protagonista hoy la presentación de la tercera temporada de ‘Prodigios’ celebrada en la Casa de la Radio de Prado del Rey. No han querido perderse la cita Boris Izaguirre y Paula Prendes, junto a los miembros del jurado Nacho Duato, Andrés Salado, José Manuel Zapata y Lucas Vidal; así como Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE; y Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

La única ausencia fue la de Ainhoa Arteta, que estrena esta noche ‘Falstaff’, de Verdi, en Valencia. La presentación contó con la actuación de uno de los ‘prodigios’ de este año, David Agulló.

Este año, para conformar las categorías de Danza, Canto e Instrumental, más de 600 niños han participado en el proceso de selección. Boris Izaguirre, maestro de ceremonias de ‘Prodigios’, presentará las actuaciones de estos pequeños grandes talentos.

El jurado se emocionará con uno de los protagonistas del musical ‘Billy Elliot’, se asombrará ante la personalidad arrolladora de la primera representante de la Escuela Bolera y se enamorará de la benjamina de la edición, una violinista de ocho años, toda una virtuosa, aunque solo lleva tres años practicando.

En esta edición hay mucho talento y muy diverso: incluso una joven que viene a mostrar su amor a las castañuelas. Por primera vez, el jurado podrá disfrutar del sonido de este instrumento tan típico de nuestro país y que esconde una dificultad que muchos no imaginan.

La presentadora Paula Prendes, desde el backstage, acercará al público a los participantes antes y después de las actuaciones. El programa contará con tres galas clasificatorias, una semifinal y una espectacular final.

Sobre el escenario desfilarán por ejemplo un bailarín barcelonés al que la Ópera de París le ofreció una plaza que él rechazó para entrar en ‘Prodigios’, un cantante lírico obsesionado con los edificios altos, los planos y las medidas, y un chelista que tiene una colección de exoesqueletos de insectos.

Todos los participantes darán lo mejor de sí por convertirse en el ganador, conseguir el título ‘Prodigio del Año’ y 20.000 euros en metálico. Los mejores de cada categoría también recibirán su recompensa al obtener un curso intensivo de perfeccionamiento de cuatro días en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.

📺 Regresa la tercera edición de @prodigios_es, el talent musical lleno de magia, alegría y que rebosa arte por la pantalla.



Según ha desvelado su maestro de ceremonias, Boris Izaguirre, nos esperan “muchas emociones en las 5 galas”.https://t.co/ezREiwkOF0 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 2, 2021

Homenajes a los grandes compositores

En cada gala, el programa contará con invitados de la talla de José Mercé, Tamara, Rozalén, David Otero, Ana Guerra, Melani (representante española en el Festival de Eurovisión Junior 2019) y Jesús Gabriel (‘Prodigio del año 2020’).

Además, un homenaje a los grandes compositores españoles contemporáneos que, sin dedicarse a la música clásica han creado grandes temas que perduran, como Camilo Sesto, José Luis Perales, Manuel Alejandro, Antonio Quintero, Rafael de León, Manuel Quiroga Losada y el Dúo Dinámico.