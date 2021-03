Tudanca: “He presentado la moción por deber y obligación con Castilla y León”

La situación política de Castilla y León se agita con la presentación por parte del PSOE de una moción de censura contra Fernández Mañueco. Los socialistas aseguran que lo han hecho ante “degradación” de la democracia que aseguran que se está produciendo bajo el mandato del Gobierno de PP y Ciudadanos, así como por la “nefasta” gestión de la Junta en esta crisis sanitaria.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, va un poco más allá y asegura que han decidido presentar esta iniciativa porque era su deber y su obligación para con los castellanos y leoneses.

“Nunca me he escondido y soy consciente de la responsabilidad que asumo personalmente, pero he hecho todo lo posible por ayudar en el peor momento y solo he recibido de la Junta desprecio y soberbia”, decía el dirigente socialista, quien se muestra confiado en que la moción pueda salir adelante, aunque reconoce que a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes. De hecho, a los 35 procuradores de su partido habría que sumar los dos de Podemos, que ya ha dicho que sí que apoyaría la moción, por lo que necesitaría otros cuatro representantes para que la iniciativa llegara a buen puerto.

Pese a ello, a preguntas de este periódico, Tudanca aseguraba que si pensara que va a perder la moción de censura no la habría presentado y aunque decía que no le gusta pronosticar nada ni hacer quinielas ni porras, apuntaba también que hay muchas posibilidades de que salga adelante y se convierta en el próximo presidente de Castilla y León.

Unos apoyos que le faltan y que pretende conseguir en estas próximas semanas que se avecinan hasta el debate de la iniciativa, trabajando con discreción, según decía, pero apuntando directamente a Ciudadanos y a sus doce procuradores, a quienes pide que escuchen a la gente y el clamor popular existente en la calle y cumpla con el cambio que prometieron cuando se presentaron a las elecciones en 2019.

“Tienen una nueva oportunidad”, afirmaba Tudanca, a la vez que echaba la culpa al PP de que se haya precipitado la presentación de la moción de censura, en referencia a la convocatoria de elecciones por parte del PP en Madrid, a expensas de que se dirima si finalmente hay comicios o se debaten las mociones de censura registradas por el PSOE y Más País.

“Son ellos, por el PP. los que han tirado la bomba y los que han actuado de una forma irresponsable”, afirmaba, contundente, Luis Tudanca, mientras admitía que si han tenido que actuar tan rápido cuando llevaban dos semanas pergeñando la moción, ha sido “para cortar un posible adelanto electoral”, Y es que, según dejaba entrever, algo de esto se estaba planeando ya en Castilla y León.

Asimismo, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se refería a la posición inicialmente en contra de Ciudadanos a la moción, según lo han dejado claro el portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y el también portavoz en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, asegurando que lo mismo ocurría ayer martes en Murcia y mira lo que ha ocurrido.

Tudanca desvelaba que está recibiendo una “avalancha” de mensajes y llamadas de numerosas personas y colectivos de toda índole y condición en el que le están mostrando su apoyo a esta moción, incluido el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de quien dice que estaba al tanto de todo, y por ello insistía en pedir a Ciudadanos que escuche a la gente y la propuesta y el proyecto que tiene el PSOE para Castilla y León.

🏛️ @luistudanca:



Le pido a Ciudadanos en CyL y en España que escuche a la gente de esta tierra, lo que dicen, piden, necesitan y merecen.



👉 Cumplan con el mandato de cambio que prometieron y que en su día defraudaron.



Tienen una nueva oportunidad.#DefenderCyL pic.twitter.com/PwqAK83iWX — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) March 10, 2021

Un proyecto que, según explicaba el líder del PSOE pasa por cambiar el modelo de crecimiento, aprovechar los fondos europeos para la reconstrucción de la covid para modernizar la Comunidad y para recuperar la paz social, el diálogo y los consensos con las fuerzas políticas y los agentes sociales.

“Nos presentamos sin mochila ni peajes, con honestidad y humildad, y conscientes del momento histórico que vive esta Comunidad y lo que se juega, pero, sobre todo, lo hacemos por responsabilidad para con los castellanos y leoneses que han visto como la pandemia ha hecho visible y en el peor momento posible la incapacidad de la Junta para gestionar la situación”, afirmaba.

Y en cuanto a su futuro político si la moción de censura no sale adelante, y máxime tras las críticas recibidas a la oposición que estaba haciendo a la Junta no hace mucho por el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, así como por los rumores que hablan de que Javier Izquierdo, el delegado del Gobierno, y el propio Puente están presionando para que en el próximo Congreso regional del partido se elija a otro líder, Tudanca aseguraba que le da igual, que nunca le ha preocupado ni antes ni ahora, y que siempre hará todo lo posible por el futuro y el bienestar de esta tierra “para que tenga el futuro que se merece”. “Es mi forma de entender la política y nadie ni nada me va a hacer cambiar”.