Fuentes, sobre la expulsión de Ana Sánchez: “Patalear, chillar y hacer aspavientos es una falta de educación”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha explicado este jueves los motivos de la expulsión del hemiciclo de la procuradora socialista, Ana Sánchez, vicepresidenta también del Parlamento, el pasado martes tras llamarla al orden hasta tres veces durante una intervención de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. “Patalear, chillar y hacer aspavientos cuando un parlamentario está en el uso de la palabra es una absoluta falta de educación”, decía Fuentes, mientras aseguraba que no permitirá que se boicotee la libertad de expresión de los procuradores y se les interrumpa cuando están en su turno de intervención.

El presidente del Legislativo aseguraba también sentirse sorprendido por el “exceso de teatralización” que hubo en varios momentos de la sesión plenaria, fruto, decía, del enfado y malestar existente, especialmente entre los socialistas, por la fallida moción de censura que se vivió en el Parlamento autonómico hace casi un mes.

“Cualquier procurador, sea o no miembro de la Mesa de las Cortes, tiene que atenerse a las normas del reglamento: cuando no estás en el uso de la palabra no puedes intervenir”, insistía Fuentes respecto a la expulsión de la socialista Ana Sánchez.

En cuanto al gesto de esta última de tocar el hombro a Fuentes antes de abandonar el hemiciclo, el presidente de las Cortes señalaba que “las imágenes hicieron justicia de lo que pasó en ese momento” aunque no opinaba más al respecto. “Todo el mundo vio cómo se comportaron unos y otros”, decía.

Durante el último pleno, al consejera de Sanidad expresó su preocupación por la salud mental de sus señorías en Castilla y León debido a la crispación que había en el hemiciclo durante su contestación a una pregunta de las parlamentaria socialista Patricia Gómez, lo que provocó las airadas protestas de Ana Sánchez por este comentario, por el que después Casado pidió disculpas y que se retirara del diario de sesiones aunque explicó que su intención no fue la de poner en entredicho la salud mental de los procuradores del PSOE.

Pese a todo, Fuentes apuntaba que lo ocurrido esta semana en las dos sesiones plenarias, que incluyeron también recuerdos la II República por parte del PSOE y Podemos y ¡Vivas al Rey! por parte de PP y Cs, fueron momentos muy puntuales con comentarios fuera de lugar pero que no deberían pasar de ahí.

Por último, y en relación a las quejas de la procuradora no adscrita, María Montero, por no otorgarle el turno de palabra, Fuentes aseguraba también que “el reglamento deja perfectamente claro cuáles son las iniciativas y prerrogativas que tienen todos los procuradores de las Cortes, incluso los no adscritos”.

En ese sentido, el presidente del Parlamento autonómico apuntaba que “la Mesa de las Cortes tomó la decisión de que se pudieran ejercer los derechos individuales de cada uno y se le comunicaron a María Montero”, siendo estos “los que tendrá la posibilidad de ejercer en las Cortes como cualquier otro procurador”.