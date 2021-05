Qué sucede en Castilla y León: Jueves 27 de mayo

Jueves 27 de mayo

El termómetro subirá en todas las provincias de Castilla y León con temperaturas casi veraniegas, en las que en muchos territorios superarán en algún momento los 30 grados centígrados.

Resumen 26 de mayo

Castilla y León anotó 258 nuevos contagios de COVID-19, por debajo de los 306 del miércoles de la pasada semana y ligeramente por encima de los 251 anotados ayer martes, según confirmaron desde la Consejería de Sanidad. Por fortuna, al igual que sucediera el pasado domingo, la autonomía no tuvo que lamentar ninguna muerte por COVID-19 en sus hospitales. A día de hoy, el acumulado de contagiados en Castilla y León asciende a 234.303, de los cuales 227.503 se diagnosticaron mediante pruebas de infección activa. En concreto, de los 258 casos notificados hoy, 223 han tenido diagnóstico el día previo. La mayoría se concentran en la provincias en las provincias de Valladolid (83), León (44) y Burgos (41). Palencia suma 27, Ávila anota 18, Segovia cuenta con 16 y Salamanca 15, mientras que Zamora se queda con 12 y Soria registra dos. Con estas cifras, Valladolid se mantiene como la provincia que acumula más casos positivos desde que se declaró la pandemia, con 51.758, seguida por León con 40.726, Burgos con 36.314, y Salamanca con 32.356. En el caso de Ávila son 12.802; en Palencia, 19.336; en Segovia, 17.602; en Zamora, 13.516; y en Soria, 9.893. Al no registrar nuevas muertes en la última jornada, se mantienen las cifras acumuladas en los hospitales de todas las provincias, que aglutinan un total de 5.749 víctimas. De ellas, 1.168 lo hicieron en Valladolid; 1.152 en León; 837 en Salamanca; 712 en Burgos; 449 en Palencia; 432 en Zamora; 369 en Segovia; 342 en Ávila; y 288 en Soria. En esta jornada, los brotes activos aumentan hasta los 275, frente a los 271 de ayer, con 1.535 casos vinculados (47 más que ayer). Valladolid, con 53 y 247 casos vinculados, figura a la cabeza, seguida por Burgos (51 y 367) y Por León (46 y 213). Salamanca registra 36, con 170 infectados, mientras que Segovia acumula 25, con 147, y Ávila apunta 21 y 122. Las cifras son menores en Palencia, con 18 y 131, así como en Zamora, con 15 y 84; y en Soria, con diez y 54. Respecto a las altas, que se sitúan ya en un total de 30.014, las 22 registradas hoy se repartieron con seis en Valladolid (7.299), cinco en León (5.182), cuatro en Palencia (2.267) y en Burgos (4.167), una en Ávila (1.773), Salamanca (4.118) y Segovia (1.927), y ninguna en Soria (1.320) y en Zamora (1.961).

Por otra parte, el pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular por la que rechaza la puesta en marcha de cualquier tipo de peaje o tasa por el uso de las autovías y carreteras convencionales, y en la que también se reclama al Gobierno que no incremente la tributación por uso, tenencia o adquisición de vehículos, así como tampoco sobre los combustibles que utilizan. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos a excepción de los dos procuradores de Podemos, que se abstuvieron. La popular María Ángeles García Herrero, que fue la encargada de defender la PNL, argumentó que se trata de corregir otra de las “lamentables” decisiones el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, reclamó al Ejecutivo que reduzca sus gastos ministeriales y que no intente implantar un nuevo impuesto a un servicio público que ya está fuertemente gravado a través de los combustibles fósiles y otros impuestos. García Herrero indicó que la medida supone una incoherencia de las políticas de Gobierno, ya que mientras aboga por el uso de las vías de altas capacidad para reducir la siniestralidad, “ahora pretende desincentivar su uso”. “Estamos ante una mentira, un engaño, un ejercicio de demagogia y una falta de respeto. No se trata de ninguna propuesta, es un compromiso real del Gobierno con la Unión Europea”, sentenció.