PP y Cs piden incluir la gestión nacional en la comisión de investigación de las residencias en Castilla y León

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, Raúl de la Hoz y David Castaño, respectivamente, presentaron en las Cortes de Castilla y León una iniciativa parlamentaria que busca ampliar de forma significativa el análisis que desarrollará la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias en la Comunidad que presentó el PSOE con el apoyo del Grupo Mixto, y que quedará constituida a partir de este miércoles 2 de junio, una vez expire el plazo de alegaciones sin que ningún grupo se haya opuesto a su creación. La iniciativa presentada reclama incluir en esa investigación toda la gestión que se realizó a nivel nacional y “desde todas las administraciones públicas antes y durante la pandemia”, según explicó De la Hoz.

El portavoz popular señaló que “para ser rigurosos en el conocimiento y estudio de lo sucedido”, primero es preciso analizar “el contexto en el que se produce la pandemia, las medidas preventivas adoptadas por las administraciones públicas, y las actuaciones previas a la declaración del estado de alarma”.

En segundo lugar, a su juicio, habrá que analizar la propia declaración del estado de alarma y el modelo de gobernanza que surgió entonces en relación con la gestión de las residencias y el sistema sociosanitario, así como las competencias del gobierno y sus actuaciones y las de las comunidades autónomas y sus actuaciones.

La iniciativa también exige conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia en las residencias de todo el mundo y en las de otras autonomías españolas, para analizar cómo han afectado los contagios en las residencias considerado los diferentes modelos de atención a personas mayores existentes. Además, pide tener en cuenta la realidad del sistema residencial de Castilla y León y en último lugar, que la comisión analice las actuaciones promovidas por el gobierno regional analizando las medidas adoptadas y su efectividad.

De esa forma, con la iniciativa presentada piden que su reclamación se integre en la comisión, que pasaría a denominarse “Comisión de investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias de Castilla y León, modelo de cogobernanza surgido de la declaración del estado de alarma, coordinación administrativa en la lucha contra el COVID, gestión y actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la comunidad autónoma ante la pandemia”.

“Hubo decisiones que adoptó el Gobierno central en aquel tiempo y que nos deben llevar a importantes conclusiones. Hay que analizar cuál es la situación en nuestras residencias antes del coronavirus, en lugar de ceñirnos solo a la gestión y actuaciones de la Junta en las residencias durante la primera ola, que es lo que únicamente pedía la oposición, y cuando hayamos analizado todo, las decisiones de todas las administraciones en la gestión de las residencias, podremos tener una foto exacta de los sucedido y de por qué sucedió lo que sucedió en ellas”, señaló De la Hoz.

Illa e Iglesias

Según explicó Castaño, “una comisión de investigación debería ser un poco más amplia para analizar todos los factores que han influido en que las residencias fueran epicentro de esta terrible enfermedad”. “Intentaremos que Ana Sánchez no convierta esto en una comisión de desgaste, y vamos a hacer que la comisión eche a andar de una forma aséptica para esclarecer antes de la declaración del estado de alarma, qué información hubo, que comunicación a las autonomías y qué se hizo con esa información que tenía el gobierno; analizaremos el modelo de gobernanza, la coordinación, comunicación y eficiencia de los niveles institucionales; y estableceremos un análisis comparativo entre comunidades para ver la efectividad de sus respuestas”, desgranó.

“Ese será nuestro trabajo, intentar llevar esta comisión de una forma aséptica, y que pueda servir a la hora de tomar decisiones en el futuro, aunque esperamos que nunca tengamos que volver a sufrir una pandemia. La Junta siempre ha sido clara en lo que ha pasado en las residencias, y queremos aprovechar la creación de esta comisión para hacer de nuestro servicio residencial un servicio sociosanitario que esté protegido ante otra posible pandemia”, resumió.

Tras aclarar que aún no han decidido qué personas pedirán que comparezcan ante la comisión de investigación para explicar la gestión del estado, recalcó que un “factor clave” para explicar el impacto del coronavirus en las residencias es saber “qué se hizo antes de que se declarara el estado de alarma”, ya que “el mayor pico de muertes fue cuando había un mando único en la gestión de las residencias”. “Había una serie de informaciones que decían que claramente ya teníamos el COVID en España, y hubo una ceremonia de la desinformación y factores que desde luego influyeron en lo que pasó después. Hay que llamar a mucha gente a comparecer y muchos de ellos ya no se van a poder oponer, porque algunos ya no forman parte del Gobierno”, apuntó en alusión al exministro de Sanidad, Salvador Illa, y al exvicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

“Queremos que la comisión sirva para saber por qué el COVID llegó a las residencias y qué se hizo para evitar que llegara”, apuntó De la Hoz, que explicó que ahora se abre un plazo de quince días para que el resto de grupos parlamentarios puedan oponerse a la creación de esta comisión ampliada que PP y Cs proponen. “Si en ese periodo no se formaliza escrito de rechazo se entenderá creada una única comisión de investigación, del mismo modo que mañana quedará creada la que propuso el PSOE porque no se va a formular escrito de oposición”, informa Ical.

“Si hubiera un escrito de oposición a nuestra propuesta de ampliación se abriría un debate en el pleno”, adelantó, antes de asegurar que desconoce lo que harán ahora los socialistas, aunque avanzó que espera “cualquier cosa”. “A ver si tienen ganas de ser transparentes y conocer todo lo acaecido o solo quieren desgastar al gobierno de Castilla y León y lanzar a los muertos contra la Junta”, concluyó.

Cuestionados por los medios sobre si hubieran creado una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias por iniciativa propia, De la Hoz fue tajante al asegurar que no lo hubieran hecho, ya que son “leales” a lo acordado el 17 de junio de 2020 en la firma del pacto de reconstrucción de Castilla y León, cuando se debatió si procedía o no la creación de una comisión y tanto PP como PSOE y Cs entendieron que no era pertinente.

“Ahora que se ha creado lo que planteamos es que su objeto no sea de forma intencionada insuficientemente parcial, sino completo. Para saber realmente lo que sucedió en nuestras residencias no basta con conocer la gestión de la Junta, sino cuáles fueron todos los factores, la decisiones que se adoptaron antes y durante la pandemia para minimizar o abordar los contagios en las residencias. El Gobierno de España centralizó por decisión propia la compra de suministros que finalmente no entregó a las autonomías. Durante un tiempo en nuestras residencias no hubo material porque la Junta no pudo adquirirlo. El vicepresidente asumió el mando único de nuestras residencias en la Comunidad. Es importante conocer si pudimos hacer algo para evitar que llegara el virus, y cómo actuamos unos y otros, todos los que teníamos competencias, entidades privadas, administraciones locales, gobierno autonómico y quien había asumido el mando. Si vamos a investigar investiguemos todo, no solo una parte”, remachó.