PP y Cs fijarán componentes de comisión de residencias a partir 15 septiembre

El portavoz del grupo popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl De la Hoz, ha anunciado este jueves que su formación y la de Cs anunciarán sus componentes para la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia a partir del 15 de septiembre, que es cuando se conocerá si la investigación se amplía al ámbito nacional.

De la Hoz ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que lo “lógico y sensato” es conocer el objeto de investigación antes de comenzar a trabajar, y ha recordado que aún debe conocerse si la mencionada comisión se centrará solo en el papel de la Junta o también en el ámbito nacional, como ha reclamado su grupo.

Junta de portavoces de las Cortes de Castilla y León FOTO: PHOTOGENIC/PABLO REQUEJO Agencia ICAL

Ha detallado que el día 15 de este mes se conocerá la decisión de la Mesa de las Cortes y después ya designarán a sus componentes para comenzar los trabajos, proponiendo como presidente de la misma al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, para un trabajo que será “complejo y amplio” y que quiere que sea “minucioso”.

Ha reprochado ser “el único país” del entorno en el que su parlamento nacional no investiga lo ocurrido durante la pandemia, por lo que ha deseado que en Castilla y León se investigue lo ocurrido en la comunidad y también lo ejecutado por el Gobierno central, “lo que PSOE y Podemos no han querido que suceda” según De la Hoz.

El portavoz del Grupo Mixto y de Podemos, Pablo Fernández, ha indicado que plantean presentar una reforma del reglamento de las Cortes que establezca un plazo para que los grupos nombren sus componentes de las comisiones de investigación, ya que actualmente no hay ninguno estipulado y “las comisiones no echan a andar si los grupos no tienen voluntad”.

“Cuando no se tiene nada que decir, se sienta uno a una rueda de prensa a decir lo primero que se le ocurre”, le ha recriminado el portavoz popular, quien le ha dicho a Fernández que la designación de miembros para las comisiones no tiene un plazo establecido en ningún parlamento autonómico ni nacional.

De la misma forma, esta idea ha sido rechazada por el portavoz del grupo de Cs, David Castaño, que la ha tildado de “ocurrencia”, al mismo tiempo que ha reiterado que debe conocerse el objeto final de la comisión antes de comenzar su andadura: “No estamos bloqueando la comisión ni tenemos intención”, ha asegurado.

La portavoz adjunta del grupo socialista, Patricia Gómez Urban, ha considerado que el nombramiento de los componentes es “cuestión de responsabilidad” y que no debería ser necesario establecer un plazo para componer la comisión de “una cuestión tan importante”.