El campo no se rinde y exige respeto al medio rural

El campo no se rinde pese a tenerlo todo en contra. Los precios disparados de la luz que impide regar, el gas, la gasolina y el diésel por las nubes, el daño económico que está generando el lobo a muchas explotaciones, la sequía, una PAC que no es la esperada y, para más inri, la crisis que se aviene tras la invasión rusa en Ucrania.

Todo ello junto está provocando que los costes de producción sean muy elevados y que a los agricultores y ganaderos no les resulte rentable cultivar o criar animales en las granjas.

Así las cosas, las calles de Zamora han sido testigo del malestar del campo pero a la vez de la honda preocupación existente entre los profesionales agrarios que ven con inquietud todo lo que está pasando y lo que puede venir en función de como se desarrolle la guerra en Ucrania.

De hecho, más de tres mil agricultores y ganaderos han tomado las calles de la capital zamorana este miércoles junto a más de doscientos tractores para volver a exigir precios justos, que se aplique de una vez por todas la Ley de Cadena Alimentaria y, sobre todo, pedir respeto al medio rural y a quienes viven en los pueblos.

UPA, COAG y Asaja convocan una tractorada para exigir un plan de choque contra el incremento de precios. FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

Una movilización en la que, bajo el lema, “Por unos precios justos ya, más respeto al medio rural”, han participado profesionales de la Alianza UPA y Coag además de Aasaja, con la que el campo pretende que se aplique un plan de choque para el sector como forma de hacer frente al “incremento desmesurado” de los costes de producción que han debido soportar agricultores y ganaderos en el último año y que se han disparado aún más con la guerra en Ucrania.

Los tractores han ocupado la plaza de la Marina, en la zona centro de la ciudad y dos después de la manifestación a pie han recorrido en caravana un trayecto hasta la avenida Cardenal Cisneros, la vía con más tráfico de vehículos de la ciudad, que ha colapsado las calles de la zona centro.

Previamente, agricultores y ganaderos se han concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora y desde allí han recorrido el trayecto por la calle Santa Clara hasta la plaza de la Constitución, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, para reclamar el apoyo de ambas Administraciones a sus reivindicaciones.

“Reivindicamos unos precios justos y, sobre todo, que se aplique de una vez la Ley de la Cadena Alimentaria, igual que se aplican las demás leyes. ¿Por qué no la aplican? ¿La han sacado para reírse de nosotros?”, se preguntaba el presidente provincial de Asaja, Antonio Medina, en declaraciones recogidas por Ical, mientras advertía de la “nefasta PAC que viene. “He pedido, incluso, que se retire, a tenor de los informes técnicos que hay. Uno de ellos habla de que, posiblemente, no se consigan los objetivos de reducción de CO2 y otro, de que se va a reducir la producción hasta un 30 por ciento”, advertía Medina, que ponía el grito en el cielo también porque aún no se haya aprobado el Plan Hidrólógico.

GRAF9036. ZAMORA, 02/03/2022.-Un millar de manifestantes a pie y posteriormente 156 tractores en caravana han protagonizado este miércoles en Zamora una manifestación "Por el futuro del Sector Agrario. Por unos precios dignos y más respeto por el Medio Rural" con el fin de reclamar apoyo para este sector. EFE/ Mariam A. Montesinos FOTO: Mariam A. Montesinos EFE

El coordinador regional de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, por su parte, recordaba que el pasado año los costes de producción se encarecieron de media un 20 por ciento mientras que la renta agraria bajó un 6 por ciento, por lo que apelaba al cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria “porque si no las explotaciones serán inviables económicamente y no podrán afrontar los costes de producción”.

El secretario general de UPA de Castilla y León, Aurelio González, mostraba el “hartazgo” del sector por el hecho de que se hagan las normativas sin tener en cuenta las necesidades del campo y advertía de que los costes de producción “nos están ahogando” . “Hoy no se puede regar porque la energía eléctrica cuesta más que lo que vamos a sacar con las producciones, además de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y tenemos todos los otros problemas habituales, incluidos los daños por la fauna salvaje”, lamentaba.

Entre los participantes había profesionales del sector como Álvaro Mezquita, agricultor y ganadero de Manzanal del Barco (Zamora) que, en declaraciones a Efe, admitía el “negro futuro” que se le plantea con el aumento de costes y las consecuencias de la sequía, con falta de pastos para el ganado y una situación “delicada” para sus cultivos de secano.

La movilización de Zamora es una más de las acciones de protesta que el campo va a llevar a cabo en los próximos días por la Comunidad antes de la gran manifestación de Madrid prevista para el 20 de marzo. Así, este viernes continuarán en Valladolid y posteriormente estarán en la localidad abulense de Arévalo y en Segovia.