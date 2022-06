Tudanca acusa a la Junta de actuar “tarde” ante la crisis de Siro

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, acusa a la Junta de actuar “tarde” ante la crisis que vive la galletera palentina Siro que mantiene paralizadas a las cuatro fábricas del Grupo en Venta de Baños (dos), Aguilar de Campoo y Toro (Zamora) y con el corazón en un puño a más de 1.400 trabajadores y a sus familias.

“La Junta no ha dado la cara y todavía no se ha reunido con los trabajadores cuando ya en mayo se lo pedí al presidente de la Junta cuando la situación ya empezaba a ser complicada”, afirmaba Tudanca este lunes tras asistir a la romería de San Juan del Monte en Miranda de Ebro (Burgos), donde reprochaba también a Fernández Mañueco que no haya convocado un encuentro con los trabajadores hasta este miércoles “cuando le vamos a preguntar en el Pleno por esta cuestión”.

“¿A qué ha esperado? ¿A que la reunión sea límite y no podamos hacer nada?”, se preguntaba el dirigente socialista mientras recordaba a Mañueco también que “esto no va de fotos sino de trabajar”.

En su opinión, el hecho de que el presidente del Gobierno regional no haya intervenido hasta ahora en esta crisis se debe a que “ha estado a otras cosas” y, además, ha puesto “al zorro a cuidar de las gallinas”, al dar la Consejería de Empleo e Industria “a aquellos que, no solo no conocen esta Comunidad, sino que encima atacan a los representantes de los trabajadores y al tejido industrial”.

Pese a todo, Tudanca se mostraba confiado en que se pueda alcanzar una solución todos juntos “porque no nos podemos permitir que se pierda un solo empleo ni que cierre ninguna fábrica”, zanjaba.

👉 @luistudanca lamenta que la Junta no haya dado la cara y no haya recibido a los trabajadores de Siro.



❌ Mañueco llega tarde. ¿A qué espera? ¿A que la situación sea límite?



Debemos trabajar juntos para buscar una solución.🤝 pic.twitter.com/4c1mXfWdXA — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) June 6, 2022

Reprobación de García-Gallardo

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Castilla y León se refería a la PNL que su Grupo parlamentario lleva al pleno este miércoles pidiendo la reprobación del vicepresidente Juan García-Gallardo por su polémica con la socialista discapacitada Noelia Frutos, con la que pretenden que Fernández Mañueco y el PP se “retraten” en el Pleno y condenen o no las palabras del líder de Vox.

“Las declaraciones del vicepresidente de la Junta demostraron falta de sensibilidad y de respeto a las mujeres y a las mujeres con discapacidad”, decía Tudanca, mientras acusaba a Fernández Mañueco de “complicidad” con las palabras de su vicepresidente a la procuradora socialista.