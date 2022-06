Las Cortes piden que se garantice el apoyo al Diálogo Social y a sus agentes

En plena polémica en Castilla y León a cuenta del anuncio de Vox de que se van a reducir a la mitad las subvenciones que reciben los sindicatos y la patronal ( de 4 a dos millones de euros) -una medida que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asumió ayer al preguntar a Tudanca si no le parece razonable que se reduzca gasto supérfluo cuando a la gente le supone ahora mismo un drama ir a comprar, repostar o pagar la luz-, las Cortes regional debatían este miércoles una proposición no de ley del PSOE, que pedía garantizar un apoyo adecuado y efectivo al Diálogo Social así como a los agentes sociales que lo integran “frente a ataques de posiciones políticas extremas”.

El PP respaldaba esta propuesta, aunque su portavoz, Raúl de la Hoz, reclamaba distinguir entre el apoyo a esa institución y las subvenciones a sus partícipes y comprometía más recursos y la financiación de las entidades que participan en él (UGT, CCOO y CEO).

El texto aprobado insta a la Junta también a asumir que cualquier modificación del Diálogo Social “deberá mantener el consenso político y social” que presidió el acuerdo estatutario y su desarrollo legislativo, tanto de los agentes actuales como de todos los grupos parlamentarios, para que “siga siendo un asunto de Comunidad”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y líder del partido del puño y la rosa en Castilla y León, Luis Tudanca, era el encargado de defender esta propuesta en el atril del hemiciclo, donde advertía de que la concertación social en la Región “está en peligro” apelaba a la necesidad de mantener al Diálogo Social como un asunto de Comunidad, porque es en ese marco en el que se materializan acuerdos “que son favorables a los ciudadanos”.

“El Diálogo Social no se toca si no es por consenso”, advertía el dirigente burgalés, quien recordaba al ex presidente Herrera haciendo suyas las palabras que muchas veces pronunció en sus mandatos, de que sería un fracaso que esta concertación dependiera de las personas.

La bancada socialista aplaude a su líder, Luis Tudanca, tras intervenir en las Cortes en defensa del Diálogo Social FOTO: LETICIA PEREZ Agencia ICAL

De la Hoz aseguraba que en el PP “nada ha cambiado” respecto a su posición sobre el Diálogo Social, y defendía las políticas de entendimiento, moderación y diálogo que siempre han llevado a cabo.

”Tengan la seguridad de que, a su pesar, va a continuar en el futuro”, zanjaba De la Hoz.

Vox votaba en contra de esta propuesta, por lo que es la primera vez que estos dos partidos que son socios de Gobierno votan de manera diferente en esta legislatura.

El procurador de Vox Ignacio Sicilia, por su parte, aseguraba en su intervención para fijar posición que su partido defiende y apuesta por el Diálogo Social, pero explicaba que lo que no comparten ”es que se riegue con dinero público a unos escogidos agentes sociales”, entre ellos unos sindicatos de clase que, según el parlamentario de Vox, son una “estructura oligárquica”. “La paz social no se puede conseguir a golpe de billetera”, insistía Sicilia mientras pedía que se amplíe el número de participantes, como el sindicato Solidaridad.

El resto de grupos parlamentarios han apoyado la iniciativa del PSOE, al considerar que el Diálogo Social es un puntal del funcionamiento de la Comunidad, aunque el representante de Ciudadanos, Francisco Igeaa, quería incluir una enmienda que no salía adelante por el rechazo del PSOE, con la que pretendía que se incorporase la transparencia a la entrega de subvenciones a los sindicatos y patronal.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, conversa con el secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, y el secretario de Política Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, en los pasillos de las Cortes FOTO: LETICIA PEREZ Agencia ICAL

Los sindicatos siguen el debate

El líder regional de CCOO, Vicente Andrés y el coordinador autonómico del Diálogo Social de UGT, Raúl Santa Eufemia, asistían en la tribuna de invitados al debate de esta proposición no de ley. A su término, echaban en cara al presidente Fernández Mañueco su doble juego, por un lado apoyando al Diálogo Social, y después y, por otro, comprando el recorte de las ayudas a sindicatos y patronal anunciado por su vicepresidente.

Además, reclaman al presidente del Ejecutivo regional que cese a los consejeros de Vox y gobierne en solitario hasta convocar de nuevo elecciones anticipadas para mayo.

Respecto a la reunión prevista del Consejo del Diálogo Social para el próximo 29 de junio, André aseguraba que “no espera mucho” de este encuentro aunque, sí que espera que, al menos, Mañueco “deje de jugar a la ambigüedad” y concrete algo.