Así están los embalses en la Cuenca del Duero

El 2022 no pasará precisamente a la historia por lo que ha llovido, salvo que en estos meses que faltan se produzca un cambio, algo que los expertos, por otra parte, no esperan, y que dejará uno de los años más secos que se recuerdan en la península ibérica, en general, y en Castilla y León, en particular, donde, además, viene de un 2021 también poco lluvioso.

Este escasez de precipitaciones está provocando que los embalses se estén vaciando y que en muchos lugares ya hayan empezado con las restricciones para el riego e incluso para el consumo humano.

La Cuenca del Duero se está viendo afectada sobremanera por esta sequía que no cesa, y en estos momentos la situación en los dieciocho embalses que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero van a finalizar el mes de julio a poco más de la mitad de su capacidad. En concreto, al 51,4 por ciento, 12,2 puntos porcentuales menos que hace un año y 10,8 por debajo de la media de la década, según dtaos facilitados por el organismo de la Cuenca del gran río que nos une con Portugal.

Así, en la actualidad los embalses tienen 1.479,9 hectómetros cúbicos de agua tras perder 121,1 sólo en la última semana.

Además, la situación de los embalses es desigual, y así, por ejemplo, en la provincia de León, el embalse de Riaño, el mayor de los que gestiona esa Confederación (651 hectómetros cúbicos), está al 53 por ciento de su capacidad, con tendencia descendente; el de Villameca al 25,8; el de Barrios de Luna, el cuarto mayor, al 36,6; y el del Porma, el tercero más grande, al 55,4 por ciento.

En Palencia, en el sistema Carrión, el de Camporredondo está este domingo al 29,4 por ciento; y el de Compuerto al 29,2. Y en el sistema Pisuerga, también en Palencia, el de Cervera-Ruesga, esta al 79,7 por ciento, el de La Requejada al 37,4 y el de Aguilar de Campoo, el sexto con mayor capacidad de los de la CHD, al 22,3 por ciento. En todos los casos con tendencia claramente desendente.

En Burgos el Arlanzón figura al 82 por ciento y el de Úzquiza al 61,8. El de la Cuerda del Pozo, el quinto mayor de los de la CHD, está al 48,9 por ciento; y en Segovia el de Linares está este domingo al 61,7 por ciento y el del Ponto Alto al 80,5, aunque es un pequeño embalse de 7,4 hectómetros cúbicos.

El de las Cogotas, en Ávila, cierra julio al 67,1 por ciento de capacidad.

En cuanto a Salamanca, el de Santa Teresa, el segundo de mayor tamaño de los de la CHD, con 496 hectómetros cúbicos, está este 31 de julio al 65,2 por ciento; y los de Irueña y Águeda al 59,5 y 77,5, respectivamente