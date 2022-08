Palabra y circo se combinan en el estreno mundial de “Niñas malditas” en Ávila

La palabra y el circo van de la mano en “Si me hace bien, no puede estar mal”, de la compañía “Niñas Malditas”, uno de los tres estrenos mundiales incluidos en el X Festival Internacional de Circo de Castilla y León (Cir&Co) que hasta el domingo se desarrolla en la capital abulense. De la mano de la argentina Carolina Yavén, el público ha asistido a una representación en la que lo circense y lo literario interactúan en un espectáculo en el que la protagonista acerca al público a la intimidad de varios personajes, con la ayuda de una música que aporta dosis de melancolía a la puesta en escena.

Todo ello en el patio del palacio de Bracamonte (s. XV) que, situado en pleno casco histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ha sido escenario este mediodía del estreno de esta propuesta en la que Yavén ha sido la protagonista absoluta, con la ayuda del aro aéreo y el mástil chino .Este espectáculo intimista ha sido presentado en un espacio acorde para llegar a un público que, además de aplaudir los números circenses, ha tenido que estar atento al texto de una protagonista que, a lo largo de la representación se adentra en la piel de varios personajes: José, de 63 años, Majo, de 65, o Alejo, de 40.

A través de sus personalidades, Carolina Yavén ha representado diferentes escenas cortas, atravesadas por el lenguaje circense, con la ayuda del aro aéreo y el mástil chino, para lo cual ha contado con la participación de un espectador, al que le ha hecho cómplice de algunas de las escenas que han salpicado la puesta en escena en este espacio singular.

Todos los personajes, desde la cotidianeidad, han mostrado sus obsesiones, recuerdos, entusiasmos y desgracias, metiéndose en el corazón de los espectadores, que han ido empatizando con la protagonista. ”Si me hace bien no puede estar mal” puede romper, debido a su concepción, con la imagen clásica de los espectáculos circenses, ya que la palabra tiene más protagonismo que los números acrobáticos, aunque finalmente resulta una propuesta novedosa y, en cierto modo, transgresora. ”Parece que no nos hablan de nada en particular, parece que no pasa nada extraordinario, parece que todo es intrascendente... pero igual quizás de alguna manera en realidad...”, según relata la propia compañía, para describir esta singular propuesta.

Una propuesta que parte de una compañía de circo contemporáneo creada en 2019 a partir de la relación artística, laboral y personal entre dos de sus componentes, Carolina y Clara, tras haberse conocido algunos años antes en la Escuela de Circo “Carampa”, en Madrid, donde acudían como alumnas de mástil chino.

A partir de aquí, sus caminos circenses se bifurcaron, aunque conservaron la intención clara de mantenerse juntas. ”Si me hace bien, no puede estar mal” es una de las 84 actuaciones de 28 compañías procedentes de nueve países, dentro del X Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que hasta el domingo convertirá la capital abulense en una gran carpa en la que mayores y pequeños disfrutarán del clown, las acrobacias, los malabares, la telas aéreas o el funambulismo.