Las Cortes de Castilla y León retomarán los plenos el 6 de septiembre

El primer pleno de los ocho previstos en el último periodo de sesiones en las Cortes para 2022 se celebrará los días 6 y 7 de septiembre, a los que seguirá un segundo ese mismo mes el 20 y 21. Los dos de octubre tendrán lugar el 4 y 5 y el 25 y 26; mientras que los días 15 y 16 y 29 y 30 el Hemiciclo acogerá las sesiones del mes de noviembre. Finalmente, el 13 y 14 de diciembre y el 20 y 21 del mismo mes se ha acordado por la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces la celebración de los dos últimos plenos, antes acabar el año.

El viceportavoz del PP en las Cortes, Ángel Ibáñez, destacó que su formación mantiene el “espíritu de mano tendida” con todos los grupos para “tratar de buscar el mayor consenso posible”. “No somos ajenos a la preocupación en la sociedad por la situación cada vez más complicada: inflación desbocada, cesta de la compra que empobrece a los castellanos y leoneses, alza de los combustibles, luz y gas, que complican el día a día.

Nuestra misión no es el control al Gobierno, sino impulsarle”, resumió Ibáñez, quien confió en que los plenos y las comisiones “sean útiles a estos objetivos”.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, afeó que PP y Vox empiecen este último periodo de sesiones del año con la negativa a la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para informar sobre la gestión de los incendios de este verano. Y añadió que hoy el Congreso de los Diputados vota hoy el decreto de ahorro energético, que “rechazan” los dos partidos que sustentan el Gobierno de la Junta.

“Los diputados de PP y Vox por Castilla y León tendrán que explicar a los estudiantes que van a recibir una beca, a los transportistas y a los ciudadanos que se benefician del ahorro en los bonos de transporte, por qué votan en contra. Los ciudadanos de Castilla y León nunca podemos contar con este Gobierno ni con el PP para nada”, sentenció.

Igualmente, el portavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea (Cs), señaló que entre las iniciativas que su formación presentará en próximos plenos se encuentran varias preguntas al consejero de Sanidad, Francisco Vázquez, para que dé explicaciones por el “exceso de mortalidad” en 2022, con 3.000 personas más fallecidas, el “triple que en 2021, año de la pandemia”. De ellas, según el Instituto Carlos III, más de 600 muertes se deben al calor y “Sanidad no tiene nada que decir”. “Cuando las cosas no se cuentan, dejan de suceder. Cuando no se cuenta lo que sucede no hay problema”, afeó.

En este sentido, presentará preguntas parlamentarias para saber si se tomarán medidas al respecto, así como propuestas ante “las terribles temperaturas y exceso de mortalidad en los hospitales”, a los que pedirá dotar con sistemas de climatización para evitar temperaturas de hasta 40 grados, “como ha sucedido en algún caso”. “Esperamos que el consejero tenga algo de decir, porque el otro día dijo que no tenía nada que decir sobre la reforma de la Atención Primaria porque era molesto”, sostuvo Igea.

También cargó contra la ley de sanidad que “no llega” y que el PP prometió en campaña: “Mintieron, y ahora hay que trasladar a los pacientes en transporte público. El PP se ha convertido en un partido al que le da igual el vaso que la jarra, la transparencia o gobernar con quien amenaza a los medios. Ha cambiado a quienes estaban con las mujeres por quienes quitan las ayudas a víctimas de violencia de género”, criticó en relación a Vox, sobre quien recordó que reniega de la Agenda 2030 y “del cambio climático cuando hay récord de temperaturas”. “Al PP todo esto le da igual”, insistió.

Ley de Extranjería

Por otro lado, Igea anunció que ha presentado una proposición no de ley (PNL) y ha enviado una carta a los agentes sociales y económicos para “aprovechar las oportunidades de arraigo que abre la reforma de la Ley de Extranjería”. La modificación del reglamento de esta norma entró en vigor el 16 de agosto. Gracias a ello, los migrantes que lleven al menos dos años en situación irregular en España podrán conseguir un permiso de residencia por 12 meses si acreditan la realización de cursos formativos.

“Es urgente aprovecharlo para salir de la xenofobia en la que está instalada la Junta. Queremos que haya oportunidades de formación y empleo para inmigrantes que deben ser tenidas en cuenta”, invitó Igea, quien instó al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, a “ponerse las pilas y ofrecer catálogos de cursos”. Por el momento, Ciudadanos convocará reuniones con oenegés, sindicatos y empresarios para “aprovechar al máximo estas oportunidades”.

Por todo ello, consideró “urgente construir una alternativa que genere esperanza para la Comunidad, porque el PP desaprovechó la única oportunidad para cambiar estas políticas cuando lo hacía con Ciudadanos”. “Ahora va de la mano de un proyecto político que ha convertido a Castilla y León en una tierra retrógrada, de manolas, encierros y sacristías”, informa Ical.