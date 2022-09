Mañueco afea a la oposición que utilice la tragedia contra la Junta

Se esperaba un pleno bronco y áspero en el hemiciclo de las Cortes tras el regreso de las vacaciones estivales, sobre todo ante el complicado y catastrófico verano que ha habido por los incendios forestales que han sacudido a esta Región, en la que han muerto tres personas y se han calcinado 95.000 hectáreas.

Y así fue. La primera sesión de control al Gobierno de la Comunidad de este nuevo periodo de sesiones cumplió con lo esperado y sirvió para que la oposición aprovechara esta tragedia humana, económica y medioambiental que ha sufrido este verano Castilla y León para lanzarse a la yugular de la Junta, con Mañueco como diana.

«En un año se han producido tres de los peores incendios de la historia de España en Castilla y León y ustedes ni siquiera han tenido algo de empatía con la gente que se ha quedado sin nada», decía el socialista Luis Tudanca, mientras acusaba a la Junta de «blanquear» su imagen con las ayudas y mejoras en el operativo y en las condiciones laborales en un acuerdo con patronal y sindicatos que anticipaba también ayer el consejero Suárez-Quiñones.

«Su desvergüenza es inconmensurable», le espetaba, por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien culpaba a la Junta de lo ocurrido por su «deplorable» pasividad y pedía una vez más la dimisión de Suárez-Quiñones, «porque deben depurarse responsabilidades».

Ambos, además, pedían a PP y Vox también que reflexionen y apoyen la creación de las dos comisiones de investigación que se han pedido en las Cortes sobre los incendios de la sierra abulense de la Paramera, el pasado año, y el de la Sierra zamorana de La Culebra, este verano.

Mañueco no se mordía la lengua a la hora de contestarles, y acusaba a PSOE y Unidas Podemos de utilizar la tragedia de los incendios por intereses partidistas y para hacer daño a la Junta. El jefe del Ejecutivo regional iba más allá con el portavoz socialista al que echaba en cara que use los fuegos como arma arrojadiza cuando su presidente, Pedro Sánchez, ha pedido sacarlos del debate político. «Para una vez que no le hace caso, lo hace para hablar mal de Castilla y León y para seguir usando la lata de gasolina», decía Mañueco, mientras defendía una vez más el operativo contra incendios establecido y la gestión de su consejero de Medio Ambiente.

Sánchez dijo que había que sacar la tragedia de los incendios del debate partidario, pero el Sr @luistudanca y el @PSOE_CyL no le hacen caso y se empeñan en seguir hablando mal de #CastillayLeón pic.twitter.com/dBgg2BtH2Z — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) September 6, 2022

Asimismo, el presidente sacaba los colores y desenmascaraba a la oposición por culpar a la Junta de los incendios “cuando en otras comunidades están diciendo que la oleada de incendios que ha sufrido España se debe al cambio climático”.

Finalmente, al portavoz de Podemos, Fernández Mañueco le reprochaba su “espíritu carroñero” por querer convertir en carnaza todas las desgracias de Castilla y León. «¿Cree usted que no me afectan la pérdida de vidas humanas o que mucha gente lo haya perdido todo, pero de que calaña está usted hecho?, le espetaba el presidente a Pablo Fernández mientras le llamaba «pijo de ciudad» y le animaba a pisar más el terreno.

Plan Soria

Por otro lado, el presidente de la Junta defendía también la «eficacia» de los 131 días de Gobierno y enumeraba algunos de los logros que, en su opinión, se han obtenido en este tiempo, como la bajada de impuestos, los 20 millones para ayuntamientos, el aumento de las ayudas a autónomos o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Además, en respuesta al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que había preguntado por el Plan Soria y mostrado sus dudas acerca de su ejecución, Mañueco avanzaba que ya se ha ejecutado el 30 por ciento del Plan y aseguraba que en el futuro este seguirá teniendo proyecto y presupuesto.