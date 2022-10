Igea y Vox, enemigos irreconciliables

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el procurador palentino, David Hierro, ambos de Vox, no han acudido este miércoles al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valladolid al acto de conciliación con el procurador de Cs, Francisco Igea, por lo que este ha finalizado sin avenencia y con el anuncio del ex vicepresidente de la Junta de llevar a ambos a los tribunales, aunque no sabe si por lo civil por lo penal, algo que avanzaba que va a estudiar en los próximos días.

Pollán y Hiero no han acudido al juzgado y sus intereses han sido defendidos por el procurador que les representa ante los tribunales. Un hecho que ha irritado y enojado sobremanera a Igea, para quien esta actitud “caracteriza” a estos dos “personajes”.

“Es lamentable que personas adultas que representan a todos los ciudadanos de la Comunidad sean incapaces de reconocer que han cometido un error y ni se presenten. No se pedía mucho más”, decía el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, que atacaba especialmente al presidente de las Cortes “por haber sido incapaz de reconocer un error, presentarse y decirlo”.

El caso se remonta a la publicación de un tuit por parte de David Hierro y que fue difundido posteriormente por Pollán, que el procurador “naranja” entiende ataca su honor por hablar de un proceso judicial en el que fue denunciado por amenazas a un afiliado de su partido, pero omitiendo que fue absuelto por el juzgado.

“No estaba esperando que le sacaran a bailar, estaba en el banquillo de los acusados por una denuncia de amenazas a uno de sus militantes. Ex vicepresidente macarra”, escribía el procurador de Vox, David Hierro, justo después de una intensa sesión plenaria marcada por el ya famoso “imbécil” y “presunto delincuente” que lanzó desde su escaño el vicepresidente Juan García-Gallardo a Francisco Igea mientras este intervenía en al atril del hemiciclo.

El 26 de septiembre, Igea pidió un acto de conciliación para que ambos rectifiquen las acusaciones que vertieron contra él a través de la red social. Pollán retuiteó la foto publicada por Hierro, donde aparece el ex vicepresidente durante el juicio por las supuestas amenazas a uno de sus militantes, de las que salió absuelto. Y un hecho por el que Igea también ha pedido en varias ocasiones que el presidente de las Cortes debe dimitir.

”Nosotros tenemos la obligación de ejercer nuestro derecho a defender el buen nombre”, decía Igea a su salida del juzgado, que reconocía que no le gustaría que este asunto se convirtiera en el eje político pero que tampoco se quedará quieto de brazos cruzados sin defenderse “como buen liberal” que se reconoce en los derechos individuales y en su defensa.