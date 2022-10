El PSOE se conjura para evitar que PP y Vox reediten en España el Gobierno de Castilla y León

El PSOE ha celebrado este sábado en la Plaza de la Dehesa de Soria un acto público en el que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además del secretario regional, Luis Tudanca, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, o el alcalde Carlos Martínez.

Un acto en el que los socialistas han sacado pecho de las políticas llevadas a cabo en beneficio de los más vulnerables, en el que han puesto al PSOE como el único partido que es útil y eficaz al servicio del país, y en el que se han conjurado para intentar que el PP y Vox no puedan reeditar en España el Gobierno de Castilla y León, al frente del cual han cumplido ya seis meses.

“Ya sabemos como Gobierna la extrema derecha en Castilla y León, con menos mujeres, cargos nombrados a dedo y crispación sin límites, solo para hacer ruido y que los ciudadanos no escuchen ni veas lo que este Gobierno está haciendo por ellos”, decía Luis Tudanca en su intervención, en la que llamaba “radical” al presidente Fernández Mañueco en todo lo que hace salvo en trabajar, que le ve moderado.

El dirigente socialista resumía estos seis meses de mandato en las casi 90.000 hectáreas calcinadas, en la negativa a investigar en las Cortes lo que ocurrió en las residencias durante los primeros meses de la pandemia, en la falta de transparencia o en las dimisiones rutinarias y en que los consultorios sigan cerrados.

“Esto es el Gobierno de la extrema derecha en Castilla y León”, señalaba Tudanca, par después advertir de que lo importante ahora es evitar que esta situación pueda darse también en España. “No va a pasar porque nosotros lo impediremos”, decía, convencido de que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del Gobierno.

Antes, Tudanca había agradecido a Sánchez esta nueva visita a Soria y defendía sus políticas y lo que está logrando en beneficio de la gente. Y ponía como ejemplo un pasaje de la película “La vida de Brian” en la que los protagonistas se preguntaban qué han hecho los romanos por nosotros para destacar que gracias al PSOE en la pandemia hubo ERTES, poner en valor el Ingreso Mínimo Vital, la subida de las pensiones o también ahora la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel como provincias más despobladas. Un logro que Tudanca agradecía a la lucha del pueblo soriano pero también y sobre todo a la labor de Carlos Martínez, Luis Rey, Virginia Barcones y también Pedro Sánchez.

También tenía palabras Tudanca para Soria ¡Ya! por sus críticas en este tema, y aunque no les nombraba, se refería a ellos como un partido que no es de izquierdas ni de derechas a los que le molesta que el Gobierno cumpla su palabra y les echaba en cara que les gusten ahora más las moquetas y los despachos en lugar de trabajar por Soria. “Lecciones al PSOE, ninguna”, decía Tudanca, mientras auguraba a esta formación el mismo final que a Ciudadanos.

“Mientras PP y Vox negociaban la composición del Gobierno ellos estaban esperando las migajas”, decía Tudamca, muy crítico y contundente con la formación soriana.