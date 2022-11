El Corredor Oeste Ibérico asegurará la independencia energética al norte de Europa

Recuperar lo más pronto posible el Corredor Oeste Ibérico por su importancia para el desarrollo económico y social de esta zona de España, que afecta principalmente a las provincias de Salamanca y León, pero también a Zamora en lo que se refiere a Castilla y León.

Esto es lo que van a reclamar al Gobierno de España una docena de Cámaras de Comercio e Industria de nuestro país que se han reunido hoy en la localidad extremeña de Plasencia, para que impulse el tramo ferroviario entre este municipio cacereño y Salamanca en la Red Básica del Corredor Atlántico, dentro del proceso de revisión de la Red Transeuropea de Transporte, que deberá concluir en el 2023.

Un cónclave cameral, en el que han participado la instituciones económicas de Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Béjar, Astorga, Gijón, Cádiz, León, Avilés y Oviedo, así como entidades y colectivos civiles.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, participaba en este encuentro que se celebraba bajo el título “La logística del Oeste Ibérico”, donde animaba e instaba a las administraciones a pedir dicho impulso ya.

Las propuestas recabadas para materializar este eje de comunicaciones contarán con un seguimiento conjunto por parte de las cámaras de comercio del oeste de España para celebrar un nuevo encuentro público de reflexión y reivindicación que tendrá lugar en el primer trimestre de 2023 en Salamanca.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, destacaba la urgencia de dar respuesta a esta reivindicación como espacio de comunicaciones y flujos financieros, de mercancías, personas y talento de todo el oeste de la Peninsula Ibérica que garantizaría tanto el presente como el futuro de las generaciones venideras.

El encuentro ha contado con la ponencia magistral del asesor de la Red Transnacional Atlántica, Germán Barrios, quien defendía la necesidad de ampliar la red básica con la conexión Plasencia Salamanca para evitar la ineficacia de los cuellos de botella que priorizan el transporte de viajeros al de mercancías.

“El corredor oeste ibérico no es solo es una vía férrea, si no un espacio Atlántico que supone una importante fuente de riqueza para el tejido empresarial, que mejoraría la calidad de transporte, tanto de viajeros como de mercancías”, apuntaba el ex consejero de la Junta con Mañueco en el primer Gobierno de coalición con Ciudadanos.

Y es que, a su juicio, esta palanca de crecimiento económico facilitaría la interconexión digital así como transporte de grandes volúmenes de energías alternativas, lo que garantizaría la independencia energética a todo el norte de Europa.

La jornada ha contado con presencia de personalidades vinculadas al sector empresarial y ferroviario, como el presidente de la Alianza de Corredores, Salvador Galve; el vocal ejecutivo del Programa Regional de Alentejo, Tiago Peréira; el presidente de la Red de Cooperación de Ciudades de la Vía de la Plata, Rafael Pacheco, y diversos representantes de las Cámaras de Comercio integrantes en la Ruta de la Plata, entre otros.