Ávila estrena siete estaciones de recarga para vehículos eléctricos de la mano de Iberdrola

El Ayuntamiento de Ávila e Iberdrola se unen en el compromiso de lucha contra el cambio climático y la movilidad sostenible con la puesta en marcha de siete estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la capital abulense.

Estos puntos, de acceso libre y disponible para todos los usuarios de vehículos eléctricos durante las 24 horas del día, permitirán la carga simultánea de 14 vehículos eléctricos, algunos de ellos en menos de 30 minutos, en los siguientes emplazamientos: Pza. de Santa Ana. 7; Avda. de Madrid. 102; Avda. Juan Pablo II; C/ del Río Cea; C/ Humilladero. 6; C/ de Los Maceros; Avda. Juan Carlos I.1.

Al acto de presentación han acudido el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, que han explicado el funcionamiento de la instalación y han presentado la red de recarga de vehículos eléctricos desplegada en la ciudad.

Cabe destacar que los usuarios de esta instalación recargarán la batería de sus coches eléctricos con energía 100% verde, procedente de fuentes de generación renovable, con certificado de garantía de origen (GdOs) y los puntos de recarga estarán localizados en la App de Recarga Pública Iberdrola, desde la que se puede geolocalizar el cargador, comprobar su operatividad en tiempo real y reservar y pagar desde el móvil.

El alcalde de Ávila ha señalado que el Ayuntamiento “da un paso más hacia la movilidad sostenible y la utilización de fuentes de energía renovable con la puesta en marcha de una red de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad tanto en el casco histórico como en diferentes barrios”.

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Castilla y León ha subrayado que “impulsar la movilidad eléctrica es tarea de todos, organismos públicos, empresas privadas y ciudadanos. Por eso quiero agradecer al consistorio y a su alcalde su compromiso e implicación en todo el proceso de puesta en marcha de estas infraestructuras de recarga”.

Plan de despliegue de infraestructura de movilidad sostenible

Con esta iniciativa, Iberdrola avanza en su plan de despliegue de infraestructura de movilidad sostenible en España y, en concreto, en Castilla y León, donde cuenta con cerca de 370 plazas de recarga pública en servicio distribuidas en todas las provincias.

En Ávila, Iberdrola trabaja en dos nuevas ubicaciones, en Leroy Merlin -Avenida Juan Carlos I- los cuatro nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos estarán operativos en 2023 y en el mismo Centro Comercial El Bulevar se instalará una estación que permitirá la carga de hasta 24 vehículos simultáneamente.

La compañía también cuenta en la provincia con una estación de recarga en Arévalo, que permite la carga de hasta cuatro vehículos eléctricos de forma simultánea.

Ávila refuerza su apuesta por la movilidad sostenible con estas infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, con el objetivo de fomentar el turismo, para dar a conocer toda la riqueza patrimonial y turística de la ciudad.

Movilidad eléctrica y recuperación en verde

La compañía lleva a cabo un plan de movilidad sostenible, con una inversión de 150 millones de euros, con el que intensificará el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los próximos años. La iniciativa prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga, tanto en hogares, como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales autovías en los próximos años. La apuesta por el despliegue de estaciones de alta eficiencia se concretará en la instalación de estaciones ultrarrápidas (más de 320 kW), superrápidas (más de 120 kW) y rápidas (50 kW).

Iberdrola es consciente de la necesidad de impulsar la electromovilidad en España a través de una acción coordinada y eficaz con los principales agentes implicados. En este sentido, la compañía ha completado ya más de 60 acuerdos de despliegue de infraestructura con administraciones, instituciones, empresas, estaciones de servicio, concesionarios y fabricantes de vehículos eléctricos.

Ha sido la primera empresa española en suscribir la iniciativa EV100 de The Climate Group, con el objetivo de acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos, comprometiéndose a electrificar toda su flota de vehículos y facilitar la recarga al personal en sus negocios en España y Reino Unido a 2030.