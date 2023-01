Las águedas toman el mando en la Zamora rural

Un millar de águedas de todas las edades vestidas con trajes tradicionales han tomado simbólicamente el poder en la localidad zamorana de Moraleja del Vino, donde se han concentrado este sábado llegadas de toda la geografía zamorana para reivindicar el papel clave de la mujer rural.

El encuentro provincial de águedas, que se ha retomado tras dos años suspendido por la pandemia de covid-19, ha permitido a mujeres de distintas asociaciones celebrar una jornada de convivencia en la que además han recibido el bastón de mando municipal de la localidad en la que se han concentrado.

En este caso ha sido otra mujer, la alcaldesa de Moraleja del Vino, Eva María Calvo, la que ha entregado el símbolo del poder municipal a otra mujer, Visitación Rodríguez, que ha ejercido de águeda mayor y representante del millar de mujeres que se han dado en la cita, informa Efe.

Esta última, y tras más de veinte años como águeda, Rodríguez ha confesado que recibir el bastón de mando le ha resultado más especial si cabe al hacerlo de la máxima responsable municipal, de la que también es compañera de trabajo.

En lo que no ha querido entrar a opinar es en si falta mucho para la igualdad real entre hombres y mujeres ya que, según ha reconocido, “en eso no me meto, yo soy muy independiente y estoy muy bien así”.

En el encuentro ha habido águedas muy jóvenes que han dado cuenta del relevo generacional en esta tradición, como las niñas Isabel, Claudia y Mar, que han llegado desde Benavente y han reivindicado junto a su abuela, Francisca Urueña, que el próximo encuentro se pueda celebrar en esa localidad cuya celebración de Santa Águeda goza de mucha tradicional.

MORALEJA DEL VINO (ZAMORA), 28/01/2023.- Encuentro provincial de águedas de Zamora en el que se dan cita cientos de mujeres vestidas con trajes tradicionales este sábado en Moraleja del Vino (Zamora). EFE/ Mariam A. Montesinos FOTO: Mariam A. Montesinos EFE

El contrapunto a la juventud lo ha puesto la octogenaria Pilar Vega, que a sus 82 años, se ha desplazado desde Belver de los Montes con un traje típico de la comarca de Tierra de Campos confeccionado por ella misma.

Vega ha confesado que desde hace más de una década asiste a encuentros de águedas y tenía muchas ganas de volver a asistir a uno tras los dos años de parón por la pandemia.

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, tambiñen ha participado en esta celebración, donde que ha querido poner en valor el papel de la mujer rural, que es “el verdadero sostén” de la provincia.

Ha hecho hincapié además en los objetivos del encuentro como jornada de confraternización, para estar unidos, pasarlo bien “y que manden las mujeres también