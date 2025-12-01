Los 45 nuevos Soletes Repsol en Castilla y León para celebrarlo todo

La Guía Repsol ha presentado sus prestigiosos Soletes -rincones gastronómicos con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente- para esta Navidad. Se trata de tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Unos reconocimieto que nacieron hace casi 15 años para apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

E cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.

Este año, la Guía cuenta con 5.000 locales que lucen la sonriente pegatina amarilla, y por primera vez 27 conventos reciben una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos de toda España. Entre los más de 300 establecimientos, hay también vinotecas para acompañar los encuentros festivos y mostradores listos para nutrir las mesas más exigentes.

Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España.

Entre ellos, siete se encuentran en Castilla y León: el Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún (León); Iesu Communio, en Aranda del Duero (Burgos); el Monasterio de Concepcionistas de León; el Monasterio de Nuestra Señora de Piedad, en Palencia; el Monasterio de las Clarisas de Soria; el Convento de Santa Isabel de Valladolid, y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora

Castilla y León cuenta con 644 soletes, de los cuales 45 se han sumado ahora durante la presentación de la Guía en Granada.

Estos son los nuevos Soletes de la comunidad:

Ávila: ‘El Tostado’ y ‘Taberna de los Verdugo’, en Ávila; ‘Casa Cebreros’, en Cebreros; ‘Asomadilla’, en Pedro Bernardo; ‘La Querencia’, en Villanueva de Ávila, y ‘Casa Felipe’, en Arévalo.

Burgos: ‘Asador San Lorenzo’, ‘Pinillos’ y ‘Casa Azofra’, en Burgos, y el instituto religioso contemplativo ‘Iesu Communio’, en Aranda del Duero.

León: Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún; ‘Casa Manolo’, en Villagatón, y el Monasterio de Concepcionistas, ‘Karn&co’ y ‘Pomona’, en León.

Palencia: ‘Donde Rita’, en Villalobón, ‘La Repostería de las Monjas’ y ‘Polo’, en Palencia; ‘Trapa’, en Dueñas, y ‘Añejo’, en Aguilar de Campoo.

Salamanca: ‘La Madrileña’, en Alba de Tormes; ‘La Muralla’, en Ciudad Rodrigo, ‘El Carro de María’, ‘La Tahona Delicatessen’ y ‘The Doctor Cocktail Bar’, en Salamanca.

Segovia: ‘El Obrador de Palazuelos’, en Palazuelos de Eresma; ‘Auténticos CyL’, en Coca; ‘Las Brasas de Valsaín’, en Valsaín; ‘La Perretosa’ y ‘Masa con Alma’, en Segovia.

Soria: ‘Mai BBQ’, el Monasterio de las Clarisas de Soria y ‘Torcuato’, en Soria; ‘Yemas Gil’, en Almazán, y ‘Piqueras’, en Almarza.

Valladolid: ‘Belaria’, el Convento de Santa Isabel, ‘Sofrito Market’ y ‘Salaveinte’, en Valladolid, y ‘Galicia’, en Tordesillas.

Zamora: ‘Antojo Café & Bar’, ‘La Cueva de la Marina’, ‘Marlott Café&Bar’ y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas, en Zamora, y ‘Los Herreros’, en Galende.

La geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales. Desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas y hacerlas tuyas. No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes para probar sitios nuevos con el sello Solete.