Abadía Retuerta LeDomaine brilla en la Guía Michelin 2025 con Tres Llaves Michelin Internacionales

Abadía Retuerta LeDomaine ha sido distinguido con las Tres Llaves Michelin Internacionales, el máximo galardón que concede la Guía Michelin a establecimientos de alojamiento. Con este reconocimiento, el hotel se posiciona entre los más destacados del mundo y se convierte en uno de los cinco únicos hoteles en España en obtener esta categoría en la edición internacional de la guía.

La ceremonia de entrega tuvo lugar ayer en París, sede de la segunda gala internacional de las Llaves Michelin, donde se anunciaron los hoteles seleccionados por su excelencia en hospitalidad. Las Llaves Michelin, presentadas por primera vez en 2024 en España, reconocen no solo la calidad de las instalaciones, sino también la experiencia global que ofrece cada alojamiento: desde el servicio y el entorno hasta el carácter y la autenticidad del lugar. “Las Tres Llaves Michelin reconocen una estancia extraordinaria, donde todo es excepcional: el confort, el servicio, el estilo y la elegancia. Se trata de hoteles que son destinos en sí mismos y que ofrecen vivencias memorables”, señala la Guía Michelin.

Gracias a esta distinción, Abadía Retuerta LeDomaine es también el primer y único hotel de Castilla y León reconocido con las Tres Llaves Michelin, consolidando su posicionamiento como destino de referencia en el turismo de excelencia no solo a nivel nacional sino también internacional.

Para Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, “este reconocimiento nos llena de orgullo y es un paso más en el camino que hemos recorrido con mucho esfuerzo, siempre gracias al compromiso y la dedicación diaria de todo nuestro equipo, que se esfuerza cada día por gestionar y crear momentos de felicidad para nuestros huéspedes. Y es que Abadía Retuerta es mucho más que un hotel o una bodega; es un legado que cuidamos cada día. Aquí se unen la historia, la naturaleza, el vino, el arte, el bienestar, la hospitalidad y una gastronomía que emociona. Gracias a todo esto, ofrecemos una vivencia única a quienes nos visitan. Nuestra abadía del siglo XII, el entorno natural que nos rodea y nuestro terruño nos inspiran a crear algo especial: un lugar con alma, que conecta de verdad con cada persona. Siempre digo que en Abadía Retuerta entras como huésped y sales como apóstol”.

Este destino experiencial, ubicado en una finca de 700 hectáreas en el corazón del valle del Duero, cuenta con un monasterio del siglo XII restaurado, una bodega reconocida internacionalmente y una oferta enoturística, de bienestar y gastronómica de primer nivel. Su restaurante Refectorio ostenta una Estrella Michelin, una Estrella Verde y dos Soles Repsol. En esta edición internacional 2025 de las Llaves Michelin, la Guía ha seleccionado 5 hoteles españoles con Tres Llaves, 13 hoteles españoles con Dos Llaves y 91 hoteles españoles con Una Llave.

Últimos reconocimientos

Múltiples reconocimientos avalan este concepto en torno al lujo experiencial y sostenible. Los más recientes son el premio a 'Mejor ESG story' por Aplanet, el premio a mejor bodega 2024 en la 39ª edición de la Guía Vinos Gourmets, y, además, volvió a formar parte del top 10 de mejores destinos enoturísticos del mundo por The World’s Best Vineyards 2024, situándose en la posición #8, convirtiéndose en el tercer destino español mejor valorado del mundo y en la primera bodega de Castilla y León.

A estos reconocimientos se suman también el premio a ‘Mejor Spa Histórico de Lujo’ de Europa en los premios internacionales World Luxury Awards 2022 que recibió en octubre de 2022. En ese mismo mes le fue otorgado el reconocido premio Gourmet Fuera de Serie de Sostenibilidad 2022 de la prestigiosa revista de estilo de vida. Ese mismo año también recibió el sello de Denominación de Origen Protegida.

Un sello de calidad reconocido por la Unión Europea que avala a sus vinos como un producto con garantía de origen, calidad y tradición. El premio a ‘Sustainability Leader’ en los Membership Awards Leading Hotels of The World, que avala las políticas en materia de sostenibilidad implementadas por este destino experiencial. El certificado de Green Globe, que acredita a este destino como uno de los más sostenibles del mundo gracias a las políticas en materia de sostenibilidad que ha implementado a lo largo de los años. Y el premio Travellers’ Choice 2022, un reconocimiento que un año más revalida y le es otorgado por el portal de viajes TripAdvisor en base a las excelentes opiniones y críticas recibidas de sus usuarios en el último año y que sitúa a Abadía Retuerta LeDomaine entre los mejores hoteles de todo el mundo.

El premio a ‘Mejor Hotel Enoturístico 2021’ otorgado por International Wine Challenge y el premio a ‘Mejor Destino Experiencial 2021’ de la colección de Leading Hotels of The World (LHW), elegido entre más de 400 hoteles de 80 países de todo el mundo de la colección LHW. Asimismo, cuenta con el certificado de excelencia de TripAdvisor –concedido por quinto año consecutivo- y el Premio Mejor Gestión Enoturística, entregado en la XII Edición de los Premios Empresariales de Mercados del Vino y la Distribución 2018, y el Premio CN Traveler 2018 en la categoría de Mejor Hotel de Escapada de España. En 2019, CN Traveler Reader’s Choice Awards como Mejor Hotel #2 en España y Portugal.