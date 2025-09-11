Abierta la expedición online de permisos de recolección para el acotado micológico "Gredos", en Ávila

El Programa de Micología de Castilla y León (Micocyl) ha habilitado ya la expedición online de permisos de recolección que marca el inicio de la temporada micológica 2025 para el Acotado Gredos de la provincia de Ávila, con una superficie de 44.000 hectáreas y 60 montes regulados.

Todos aquellos recolectores locales y vinculados que en la pasada campaña obtuvieron su permiso (desde casa o desde sus respectivos ayuntamientos) a través de la aplicación de expedición podrán renovarlo online. Desde la página web de inicio de micocyl y haciendo ‘clic’ en el botón ‘Obtenga su permiso’, la web les dirigirá a la zona en la que pueden realizar el trámite.

El recolector, al igual que el año pasado, podrá imprimir el permiso en papel o llevarlo en su teléfono móvil, ya que al pagarlo -si han cumplimentado todos los datos- le llegará el permiso vía SMS o email.

Por otro lado, la Diputación actualizala red de puntos privados de expedición permisos, y que hasta mediados de próximo mes no estará totalmente configurada.

Para el Acotado ‘Gredos’, la asamblea de propietarios forestales aprobó mantener la limitación a la recolección recreativa de cinco kilos por persona y día y la recolección comercial de 50 kilos por persona y día, con el fin de evitar abusos y sobre explotación de los montes, garantizando además un aprovechamiento sostenible del recurso micológico.

Asimismo, se acordó actualizar las tarifas de los permisos para recolectores recreativos locales, vinculados y provinciales, quedando fijadas en cinco euros para el recolector local, 18 euros para el vinculado y 28para el provincial.

El sitio web micocyl muestra de una manera accesible al recolector información sobre el sector micológico de Castilla y León. La página ofrece desde datos sobre la producción micológica (Micodata) y la obtención de los permisos de recolección, hasta pormenores sobre buenas prácticas de recolección, guías micológicos, restaurantes micológicos, alojamientos rurales, empresas micológicas, así como eventos y jornadas micológicas, que tienen lugar en cada una de las áreas reguladas.

Para esta campaña se han realizado mejoras en lo que al acceso a la información se refiere, estructurándola en tres bloques principales (Áreas Reguladas / Mercasetas / Obtenga su permiso).

En el bloque de Áreas Reguladas se recoge el listado de las zonas reguladas con el sistema Micocyl, la información de sus montes y la información cartográfica de Micodata. Además, seleccionando el área regulada de interés, se accede los contenidos específicos de ese territorio, del que se incluye una versión imprimible que es actualizada periódicamente.

Respecto a la expedición de permisos online está habilitado en la aplicación web un ‘carrito de la compra’ para posibilitar que desde la web, sin necesidad de estar registrado, se puedan obtener y pagar permisos para distintos recolectores (en la modalidad de “permisos diarios” es decir, para uno o dos días consecutivos) efectuando una sola operación.

El Programa de Micología de Castilla y León, Micocyl, es una iniciativa promovida e impulsada por la Junta de Castilla y León, las diputaciones y entidades propietarias de los montes regulados por este sistema, quienes han encomendado a la Fundación Cesefor, el papel de “entidad gestora” de Micocyl, informa Ical.