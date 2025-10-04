La Academia de Caballería acoge una jura de bandera para personal civil por el 175 aniversario de la institución militar

La Academia de Caballería acogió hoy una jura de bandera para personal civil, un acto que se enmarca en la programación organizada con motivo del 175 aniversario de la institución, y que contó con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Tras la propia jura de bandera, se inauguró una exposición conmemorativa por la efeméride de la Academia a través de sus uniformes.

Autoridades asistentes a la Jura de Bandera Rubén Cacho Ical

Dicha institución militar cobró vida merced a un real decreto de la reina Isabel II, del 5 de noviembre de 1850, y que se ubicó en Valladolid en 1852, tras dos años asentada en Alcalá de Henares.