Activada la ‘Situación 1, Preventiva’ debido a un episodio de contaminación por ozono en Valladolid

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid informó que se han registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférico (RCCAVA), y en cuatro días consecutivos, en concreto los días 22, 23, 24 y 25 de agosto, según informó en un comunicado.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la ‘Situación 1, Preventiva’, con las consiguientes medidas informativas.

El ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.

La previsión de temperaturas elevadas para hoy martes indica que las concentraciones de ozono es probable que continúen siendo elevadas. El modelo de predicción también estima que las concentraciones van a superar ese valor octohorario de 100 microgramos por metro cúbico, con un 95 por ciento de probabilidad.

La tendencia a la baja de las temperaturas es probable que implique también un descenso de los valores de ozono a partir del miércoles de 27 de agosto.

Episodio de partículas

Además, desde ayer por la tarde-noche y durante el día de hoy se prevé la presencia de masa de aire africano con concentraciones de polvo en superficie en rangos 20-100 microgramos por metro cúbico, según a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), y es “muy probable” que en el día de hoy se superen los valores límite fijados.