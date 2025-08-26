Aparecen pintadas contra Israel y a favor de Palestina en Castrillo Mota de Judíos (Burgos)

La localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos, que hace diez años abandonó su apellido de 'matajudíos' e inició un proyecto cultural para recuperar su pasado sefardí, ha amanecido este martes con pintadas a favor de Palestina y condenando su hermanamiento con el estado de Israel, un acto vandálico que ya ha sido puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, ha explicado a EFE que las pintadas han aparecido en dos naves privadas, con el lema "Hermanados con genocidas; viva Palestina libre", y en el cartel instalado a la entrada del municipio que muestra su hermanamiento con Israel, donde se ha tachado la bandera israelí y se ha escrito 'Stop genocidio'.

"Es una vergüenza", ha indicado Rodríguez, tras recordar que son varias las ocasiones en las que han aparecido este tipo de pintadas, y que en este caso crean un "daño innecesario", pues ahora al Ayuntamiento y a los propietarios de las naves "les va a costar un dineral" limpiarlas.

Ha asegurado que Castrillo Mota de Judíos "condena todo tipo de guerras", y que nunca ha impedido ni lo hará manifestaciones en defensa de Palestina, si se quieren hacer en el municipio como se hacen en Burgos capital, pero "sí condenan enérgicamente estos actos vandálicos", que se hacen de noche y que, además, en este caso, han atentado contra propiedad privada.

Lorenzo Rodríguez ha explicado que se ha avisado a la Guardia Civil y mañana presentará la denuncia, como ha hecho en las otras ocasiones en las que han aparecido las pintadas, y ha recordado que ha habido detenidos y juicios, así que confía en que en esta ocasión la investigación también dé sus frutos.

Castrillo Mota de Judíos cambió, en octubre de 2015, su nombre dejando atrás el apellido 'matajudíos', ya que de acuerdo con la investigación histórica realizada habría derivado de un previo 'mota de judíos', dado que la localidad desciende del asentamiento de una comunidad judía expulsada de Castrojeriz en 1035.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha liderado un proyecto para recuperar la memoria y su pasado sefardí, con campañas de excavaciones en la mota, un centro cultural y de la memoria y programas de actividades, que han motivado diferentes tipos de quejas y ataques en los últimos años.