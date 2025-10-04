AEMET alerta de una jornada de calor sofocante en estas zonas de Castilla y León

El calor sigue instalado con fuerza en Castilla y León. Hasta el punto de que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) anuncia un aumento de las temperaturas máximas durante este sábado 4 de octubre, con cifras que no son muy típicas de esta época del año, y que en algún momento del día se pueden convetir sofocante, sobre todo en el centro de la Comunidad Autónoma, con los termómetros cercanos a los 30 grados. El sol volverá a apretar, y aunque no se registrará el calor típico del verano, si que se puede convertir en sofocante, ya que no son cifras normales en el mes de octubre, al comienzo del otoño.

También se espera cielos pocos nubosos con nubes altas. Tendiendo en el norte durante el día a aumentar la nubosidad de oeste a este, sin descartar precipitaciones débiles en zonas de montaña, donde también son probables bancos de niebla. Además, existirá viento del suroeste al noroeste y norte, flojo con intervalos de moderado.

Por otra parte, la AEMET prevé temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso en el noroeste montañoso y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. En lo que se refiere a las ciudades los termómetros oscilarán, en las mínimas, entre los siete grados de Burgos; los ocho de Ávila y Soria; los nueve de Palencia y Salamanca; los 10 de León y Valladolid; y los 11 grados de Segovia y Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 25 grados de Ávila y Segovia; los 27 de Burgos, León y Soria; y los 28 grados de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, lo que son cifras más típicas del verano que del otoño.