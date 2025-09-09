Prisión para un tercer implicado en el tiroteo que acabó con un muerto en Ávila

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ávila ha ordenado el ingreso en prisión de un tercer implicado en el tiroteo que el pasado 21 de agosto tuvo lugar en la capital abulense, con el resultado de un fallecido y tres heridos, uno arma de fuego y dos por arma blanca, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Uno de estos últimos, el único que aún permanece ingresado en el Hospital Universitario 'Río Hortega', de Valladolid, por las heridas sufridas en este suceso, es el que ingresará en el centro penitenciario de 'Torredondo', en Segovia, según apunta Efe.

Se trata de un hombre de 38 años, padre del primero de los detenidos, de 19 años, que también resultó herido y que, tras recibir el alta hospitalaria, se encuentra en la misma prisión, junto con el tercer implicado, un joven de 26 años, hijo del fallecido.

Las mismas fuentes han señalado que este tercer detenido, de 38 años, ingresará en el centro penitenciario segoviano, tras la petición del Ministerio Fiscal, que ha solicitado, como en los casos anteriores, prisión provisional, comunicada y sin fianza, como supuesto responsable de un delito de homicidio.

Mientras que este hombre y su hijo, de 19 años, resultaron heridos por arma blanca en la reyerta que tuvo lugar hace casi tres semanas e ingresaron en el 'Río Hortega', el joven de 26 años, hijo del fallecido, fue internado en el hospital "Nuestra Señora de Sonsoles", de Ávila, en estado crítico, tras ser disparado con arma de fuego, al igual que su progenitor.

La reyerta, que tuvo lugar sobre las 18.45 horas del pasado 21 de agosto en el barrio de Santo Tomas, en la zona sureste de la ciudad, enfrentó a dos familias y dejó como víctima mortal a un hombre de 51 años, mientras que entre los heridos se encontraba su hijo de 26 y los supuestos agresores, que también son padre e hijo, de 38 y 19 años.

Tras los hechos, la Policía Nacional acordonó la zona para preservar la escena, mientras la Brigada de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación.

A raíz del suceso, se produjeron momentos de mucha tensión en la zona, así como en las inmediaciones del hospital y del centro de salud 'Ávila Estación', obligando a intervenir a las unidades de la UIP y la UPR desplazadas desde Valladolid, con el apoyo de la Policía Local y la Guardia Civil.

Tras lo sucedido, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en las inmediaciones de donde se produjeron los hechos, que según la subdelegación del Gobierno, se mantendría "el tiempo que sea necesario" para investigar los hechos y prevenir nuevos altercados, después de registrar algunos domicilios.