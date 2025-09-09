La Junta impulsa en Madrid su oferta de turismo de reuniones mediante una jornada profesional con una amplia representación del sector

El director general de Turismo, Ángel González Pieras, participa hoy en la Jornada Profesional ‘MICE Castilla y León Reúne’, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, bajo la marca de cooperación MICE Castilla y León, que se está celebrando en el espacio COAM, Madrid. Esta jornada ha puesto como valor fundamental el apoyo a los principales agentes del sector del turismo de reuniones, los Conventions Bureaux en representación de la oferta de sus provincias, los Palacios de Congresos y la empresa privada, organizadores de congresos y agencias de receptivo especializadas; así como la oferta más premium y enfocada al MICE en el ámbito rural. El papel de las instituciones es clave en el impulso de la colaboración púbico-privada y en la dinamización de las iniciativas empresariales especializadas del ámbito rural.

Se trata de una iniciativa de la Junta de Castilla y León que pretende favorecer la promoción y apoyo a la comercialización mediante el encuentro entre la oferta y la demanda, en este caso en Madrid, mercado prioritario para la Comunidad. El workshop se organiza en dos sesiones, contando con la participación de un centenar de profesionales de Madrid y Castilla y León.

Por parte de Castilla y León, presentarán su oferta, mediante reuniones agendadas, los principales agentes del sector de la Comunidad, en concreto, los Conventions Bureaux de las capitales de provincia; organizadores de congresos y agencias de receptivo especializadas; Palacios de Congresos, así como Hoteles Premium asentados en el ámbito rural; Posadas Reales y Rutas del Vino de Castilla y León. A través de esta acción se esperan alcanzar más de 400 encuentros comerciales con agencias de eventos e incentivos, event managers y sociedades médicas de Madrid.

La jornada viene a demostrar el propósito de colaboración público-privada de la Consejería en este sector y el impulso al ámbito rural que desde el sector MICE también se busca potenciar. Con la participación de las Rutas del Vino de Castilla y León que presentará su oferta MICE, y hoteles Premium y la marca de excelencia Posadas Reales, alojamientos que cuidan la atención al detalle y están ubicados en edificios singulares, como palacios, molinos, castillos, monasterios… Además de contar con servicios que atienden los requisitos más exigentes que el público MICE demanda.

En el transcurso del evento se realizarán diferentes actividades de networking, así como una cata de vinos que permitirá poner en valor la oferta enogastronómica de la Comunidad como líder en destinos enoturísticos de calidad. Asimismo, se presentarán los diversos recursos, equipamientos e instalaciones, servicios y posibilidades vinculados con la oferta MICE más representativa de este producto en la Comunidad.

El turismo MICE sigue siendo uno de los segmentos con más potencial de crecimiento dentro de la industria turística. Según informe del Spain Convention Bureau, el año 2024 cerró con 14 926 millones de euros y 10,5 millones de visitantes a nivel nacional, un 7 % más de lo previsto en 2023. El gasto por viajero y día fue el pasado año de 378,9 euros, casi tres veces más de lo que gasta un turista de ocio. Estas cifras resumen el potencial de España en este modelo turístico marcado por la desestacionalización, y en el que España ocupa la tercera posición mundial, sólo por detrás de Estados Unidos e Italia.

Plan de promoción MICE Castilla y León 2025

Se trata de la sexta acción dentro del Plan de Promoción MICE Castilla y León 2025. La próxima acción consistirá en la participación en la IBTM, feria líder en el sector del turismo de reuniones a nivel internacional, asistiendo en colaboración con los Conventions Bureaux de Castilla y León con mesas de trabajo y agenda de reuniones en el marco del stand de Turespaña.