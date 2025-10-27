La Aemet avisa a dos provincias de Castilla y León ante lo que se espera en las próximas horas

Parece que el buen tiempo de este ms de octubre ha llegado a su fin, como ya se pudo apreciar ayer domingo donde las temperaturas apenas llegaron a los 15 grados en varios puntos de la comunidad castellano y leonesa, e incluso en ciudades como Burgos y León no pasaron de los 12 grados durante las horas centrales del día.

Además, el viento arreció con fuerza en varios momentos del día enmuchos puntos de la región, lo que provocó que la sensación de frío fuera aún mayor.

Una situación un tanto desapacible que parece que va a continuar en los próximos días en la comunidad, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), donde avanzan la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas que darán lugar a lluvias a partir del martes, sobre todo en el oeste peninsular, que serán abundantes

Pero de momento, este lunes, la previsión de la Aemet habla de que el día amanecerá poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en áreas de montaña.

Las temperaturas mínimas seguirán en descenso, más acusado en la meseta, ya que oscilarán entre los cero grados de Burgos,León y Soria, y los 4 de Segovia, mientras que las máximas se mantienen en el entorno de los 15 grados enla mayor parte de la comunidad, aunque en Zamora, Ávila y Salamanca se podrían superar.

Heladas débiles dispersas, más generalizadas en zonas de montaña, mientras que el viento soplará del nordeste o variable, y será flojo en general.

Tampoco se esperan lluvia ni avisos por fenómentos adversos.

La semana del 27 de octubre al 2 de noviembre será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque comenzará con ambiente frío para la época en el norte, e incluso se producirán algunas heladas el lunes en puntos del interior.

Es probable que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias, dando lugar a una semana con más precipitaciones de lo normal en buena parte del territorio, especialmente el oeste peninsular.

La situación cambiará como decíamos el martes donde las lluvias volverán a ser protagonistas en el oeste de castilla y León, sobre todo en las provincias de Zamora y Salamanca, donde esperan precipitaciones abundantes prácticamente en todo el territorio de ambas al igual que en algún punto de Ávila, como E Barco de Ávila o Piedrahíta.