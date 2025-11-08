La Aemet da la peor noticia a Castilla y León para los próximos días

Fin de semana desapacible el que se espera en España, en general, y en Castilla y León, en particular.

El otoño avanza y con él las temperaturas han pegado un cambio radical. El abrigo ya empieza a ser más que imprescindible a primera hora de la mañana y al meterse el sol, a lo que hay que sumar las últimas y abundantes lluvias, que además de despertar a las setas y los hongos, que ya han empezado a asomar el monte, ha provocado que el ambiente sea más bien fresquito.

Este fin de semana es de esos de mantita y sofá y a ver la tele alguna película o el fútbol, ya que el tiempo no srá bueno preecisamente.

Además, mostrará las dos caras del otoño, con un sábado marcado por un frente borrascoso que ya dejó ayer bastente viento y lluvias generalizada en buena parte de la comunidad, y undomingo más estable, pero más frío.

De hecho se esperan mínimas de madrugada por debajo de 0 grados en varias zonas de la región.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de que el día amanecerá nuboso en el tercio este con precipitaciones de madrugada, tendiendo a disminuir la nubosidad y las precipitaciones durante el día, en el resto intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de montaña, tendiendo a poco nuboso por la tarde.

La cota de nieve estará por encima de 1600 o 1800 metros. Se esperan también brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas máximas sin cambios o en descenso, que oscilarán entre los 12 grados de Ávila y los 15 de Valladolid, aunque las mínimas bajan nuevamente y sobre todo en Soria y León donde descenderán a un gredo. En Zamora no bajarán de los cinco.

Se esperan también heladas débiles en zonas de montaña, sin descartarlas en la meseta. El viento soplará del oeste al norte, y será flojo con intervalos de moderado, con rachas fuertes en montañas del este.

El domingo será un día más estable, "la otra cara del otoño", ha señalado el portavoz de la Aemet, quien pronostica para esta jornada un ambiente con cielos poco nubosos en la mayor parte del país, salvo por algunos chubascos residuales en Baleares y por la llegada de un nuevo frente por el noroeste al final del día, que podría dejar lluvias en el noroeste de Castilla y León.

El ambiente estable favorecerá la formación de bancos de niebla en el interior, especialmente en valles y zonas de meseta. También propiciará un acusado descenso de las temperaturas nocturnas, con heladas en zonas de montaña y la meseta norte.

Ciudades como Palencia, Salamanca, León, Burgos, Valladolid o Zamora podrían bajar hasta los 0 grados o incluso por debajo, con mínimas de 1 o 2 grados bajo cero.

Y durante la semana del 10 al 16 de noviembrela Península Ibñerica seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas, que acabarán dejando lluvia en la mayor parte del territorio. Si bien, las temperaturas serán altas para la época.

El lunes, el frente, que alcanzó Galicia a últimas horas del domingo, avanzará por el interior peninsular, aunque irá perdiendo intensidad con el paso de las horas. Aun así, dejará lluvias en el oeste de Castilla y León.